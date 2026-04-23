53萬支影片全刪 易烊千璽成最大苦主 AI侵權黑幕曝光

中國網路出現大量以AI換臉技術，將影帝易烊千璽肖像、聲音製作成短劇侵權狀況。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕易烊千璽手握中國金雞獎影帝，躍居男神之列，終於讓中國抖音正視長期以來的「AI短影音之亂」。易烊千璽的肖像權及聲音被用於多部驚悚、重生題材短劇，粉絲強烈抗議要求究責及刪除。今（23）抖音宣布，今年以來累積下架AI侵權短影音高達53.8萬則，更強調平台重視侵權作品問題，同時坦言，目前管理上仍有AI生成內容難以判斷、識別力不足等問題存在。

抖音今發布「AI生成不當內容及侵犯他人權益」專項治理公告，指2026年仍會持續加強AI侵權作品管理，除下架侵權短影音之外，處罰違規帳號也多達4千多個。

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先前紅果短劇平台就因涉及侵犯易烊千璽肖像權及聲權下架670部短劇。（翻攝自微博）

先前不少網友反應出現違規帳號以AI合成技術盜用藝人易烊千璽肖像權及聲音，並用於創作劇集更成為商業變現的管道。易烊千璽粉絲希望平台下架、刪除這些侵權作品，相關議題也隨之炎上。

粉絲指出，紅果短劇平台就有許多以易烊千璽肖像作為主角的侵權劇集，平台果斷下架高達670部短劇。但經過不少人側錄或轉發，這些劇又在抖音平台「復活」。

AI短劇《苞米地後的新生》播放量突破5千萬次。（翻攝自微博）

抖音表示，接下來治理重點將著重「利用AI技術換臉、盜聲等違規行為」、「透過AI技術『魔改』經典、進而傳播不良內容」，對於違規帳號更會從重處置。

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