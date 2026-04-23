AI藝人庫掀熱議！ 邵雨薇戲癮還在 不擔心被取代：怕爸媽被騙

邵雨薇今（23日）出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇今（23日）出席服飾品牌活動。面對最近很夯的「AI藝人庫」話題，她擔心的點很親民，坦言比起肖像權，更擔心AI技術被拿去犯罪：「我怕AI被拿去詐騙，我怕我爸媽被騙。」對於演戲，她強調戲癮還在，還是想自己真人上場。

談起事業階段，邵雨薇表示，滿多東西已經達到自己想要的樣子了，「人就是這樣，每一個階段會有不同的要求。像我以前就會滿急著工作，拚命地什麼都試試看。但現在比較容易會聽自己內心真正的想法，想要做什麼」，她也說接價格一直以來都不是接戲的考量，「純粹拍戲的話的確滿難生存，所以價格對我來說已經不是一個考慮的點。比較像是主創團隊，還有整個劇本是最重要的」。

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邵雨薇希望大家能多關注她的個人品牌活動與生態保護。（記者胡舜翔攝）

邵雨薇坦言，只有遇到媒體才會一直被問感情，讓她很希望大家能多關注她的個人品牌活動與生態保護。她當場化身環保大使，憂心忡忡地提到新聞預測：「聖嬰現象今年一定會很劇烈，這就是生態嚴重被破壞的一個影響。」提醒大家穿衣之餘也要愛地球。

邵雨薇分享童年參加童軍團經歷。（記者胡舜翔攝）

聊到戶外活動，邵雨薇整個人活了過來。她自曝小時候在高雄是嚴苛童軍團，「我們要背著童軍棍去跑澄清湖，還要邊唱歌」，笑說那時曬得像「被烤焦的麵包」。現在露營她也堅持不碰懶人模式，「經紀人有問說要不要去懶人露營、小木屋？我說你自己去，我就是要搭帳篷」，她相當享受大家一起組裝、完成後喝第一杯啤酒的爽感。

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