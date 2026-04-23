「怕麻煩別人」成共通傷口！醫師點出精神疾病隱形壓力

〔記者林欣穎／台北報導〕《公視主題之夜SHOW》本週五將播出法國紀錄片《心靈休憩處》（At Averroès & Rosa Parks），柏林影展金熊獎導演尼可拉斯·菲力柏特（Nicolas P hilibert）深入巴黎近郊Esquirol醫院的兩座精神病房，以沉靜的鏡頭記錄醫療人員與病患之間真實誠懇的對談過程，透過對話和觀察揭示精神疾病的多樣性及其對病患的深遠影響。

《公視主題之夜SHOW》論壇由由精神科醫師鄧惠文主持，並邀請6位公民來賓。（公視提供）

本集論壇以「從精神疾病復元，除了藥物還需要什麼？」為題，由精神科醫師鄧惠文主持，邀請6位公民來賓透過「情緒桌遊」分享各自接觸精神疾病的親身經歷，有孤單、掙扎，也有重新站起的時刻，藉此開啟一場誠實而深刻的對話。

請繼續往下閱讀...

節目中，鄧惠文聆聽來賓分享後，以精神科醫師的專業視角提出，多位來賓有著共同的心理困境：「很怕麻煩別人，帶著愧疚感。」她表示，精神疾病的特殊性在於影響思考與知覺，患者不僅容易在家庭中感到孤立，還必須面對外界的誤解，「自責與愧疚，是精神疾病復元過程中很大的負擔。」鄧惠文同時強調，精神疾病的盛行率不低，期盼大眾對於精神疾病的康復治療多貢獻一份溫暖，也許就能幫助到更多的人。

有家族思覺失調症病史的公民來賓坤典，談起住進急性病房時父親說的第一句話：「你怎麼又跟你姊姊哥哥一樣，喜歡住在這邊嗎？」這句話讓他充滿自責。如今他走出傷痛、成為同儕支持員，主動陪伴個案。他說：「他以前看不到希望，看到我的成功經驗之後願意去試試看，這是我做同儕支持最重要的信念之一。」

患有躁鬱症的自由工作者Nadya，則以出人意料的「喜悅」形容自己被資遣的那一刻：「醫生說一個月不要上班，而我打破了規則，被資遣讓我高興的是：我找對醫生了，其實現在的我還是不行。」她更有感於發病的困境：「躁期自我感覺良好，鬱期工作品質就會下降，覺得自己好廢，履歷非常破碎。」

對此，公民來賓陳子晴坦言，主動告知病情反而減少了內耗：「講出來之後，反而比較坦然，比較好的雇主其實很體諒。」鄧惠文也補充，患者同樣可以主動評估職場環境是否友善，這是「以病人為主體」的重要觀點。

精神科醫師歐陽文貞以「地震」作比喻：「精神疾病讓人心裡的房屋垮了，復元是要把房子重新蓋好，就算修好了，還是會有裂痕。」他表示，復元的歷程從急性病房便已開始，關鍵在於找到不帶批判、願意傾聽的人，同儕支持與社會接納至關重要，一個支持或微笑對病患的復元過程都意義深遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法