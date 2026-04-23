夫唱婦隨？邵雨薇被問「跟進赴中國發展」秒答 拒看男友新作怕暴雷

邵雨薇今（23日）出席服飾品牌活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳慷仁赴中國發展的首部影集《危險關係》播出後討論度破表，但收視卻不如預期，身為另一半的邵雨薇今（23日）出席服飾品牌活動，被問是否會跟隨男友腳步，一同到對岸發展，她秒答：「下一題。」

邵雨薇笑稱自己是那種一追劇就會2、3天不睡覺的個性。（記者胡舜翔攝）

談起吳慷仁主演的《危險關係》，邵雨薇透露近來投入新電影《漫長的告別》前製與拍攝，所以還沒追劇，她笑稱自己是那種一追劇就會2、3天不睡覺的個性，所以非放假期間絕不輕易點開，連社群片段都趕快滑走：「當然不接受（暴雷）。」至於網友討論的PUA劇情，她也狀況外：「好像大概都是講到什麼PUA的東西。但因為沒有確實看，所以不確定他在講的是什麼。」至於有無被PUA過？她說：「沒有吧。還是被PUA的人會不知道？」

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邵雨薇認為聚少離多本來就是演員的日常。（記者胡舜翔攝）

對於吳慷仁頻繁在中國工作，邵雨薇顯得很淡定，認為聚少離多本來就是演員的日常。不過，當被問到是否會想跟隨另一半的腳步去對岸發展時，她展現處女座的果斷，想都不想直接秒答：「下一題。」立刻終結話題，就怕努力工作的焦點被感情模糊。

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