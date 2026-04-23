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娛樂 最新消息

小S舅舅離世...歌后表妹淚悼「老爸永別了」 政壇送輓聯場面鼻酸

「小S」徐熙娣舅父、金曲歌后雅維茉芮父親近日舉行告別式。（組合照，翻攝自IG）「小S」徐熙娣舅父、金曲歌后雅維茉芮父親近日舉行告別式。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣舅父、金曲歌后雅維茉芮父親近日舉行告別式，家族齊聚送別最後一程，她悲痛喊「永別了」，現場數多花籃與政壇輓聯，場面令人鼻酸。

雅維茉芮日前證實父親離世，其父正是S媽親弟弟、小S的舅舅，她22日公開告別式現場照片，只見場內花籃林立，氣氛莊重溫馨，小S與大姊徐熙嫻也以外甥女身分獻上花籃，寫下「舅父大人，高風安仰」，家族情誼表露無遺。

雅維茉芮透過社群向外界致謝，表示除了親友到場拈香致意外，就連賴清德、蕭美琴也致上輓聯陪伴送行，「這份溫暖會一直記在心裡」，同時坦言因前來致意人數眾多，若未能逐一致謝，敬請見諒。雅維茉芮也整理出致意名單，其中S媽以胞姐名義送花，家族上下齊心送別，場面令人動容。

事實上，雅維茉芮先前已在社群沉痛發文悼念父親，提到父親生前曾說希望「爽快地走」，不願拖累家人，如今離去讓她難以消化失去親人的痛苦。雅維茉芮也在限時動態曬出父親長眠之地，哽咽寫下「老爸～永別了！」貼文曝光後，湧入大批親友與粉絲留言安慰，盼她節哀保重。

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