BTS RM日本抽菸「員工蹲撿菸蒂」 韓網怒轟：丟臉到國外

〔娛樂頻道／綜合報導〕扯！韓團「BTS」防彈少年團的隊長RM近期被日本週刊抓包在街頭禁菸區抽菸，且亂丟菸蒂，形象全毀。

BTS RM平時形象良好、舞台上帥氣。（翻攝自IG）

日本最強狗仔《週刊文春》這次鎖定的目標是BTS的隊長RM，日前隨著團體一起到日本開唱，南韓媒體還大篇幅報導他們有多成功。結果在演出之外，RM卻做了最不良的示範。

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原來是他在行程之餘與友人在澀谷的酒吧聚會，一起待到凌晨1點才離開，不過保全透露，酒吧所處的建築並沒有吸菸區，但RM等人卻依然故我在大樓走廊抽菸，還亂丟菸蒂。保全更爆料，一位女員工還幫他們撿菸蒂、擦地板，幫RM等人收拾善後。保全全程目睹這一切後，忍不住上前提醒，場面實在很尷尬。

BTS RM在日本街頭抽菸，結果亂丟菸蒂被保全警告，畫面全被《週刊文春》拍到。（翻攝自X）

只是貴為國際天團，RM竟被爆料隨手丟菸蒂，儘管粉絲護航「保全隨便編一編就信嗎」、「怎麼能聽他口述就是真的」、「證據呢？有拍到他嗎」、「看我們哥哥紅就成了目標了啊」、「他們難道沒有隱私嗎」、「你有看到他亂丟菸蒂了嗎？」、「又在看圖說故事」、「怎麼不讓我看亂丟菸蒂的照片呢」、「證據呢」、「寫作文加油添醋啊」。

不過南韓論壇「theqoo」可是砲火不斷，留言將近600則，且一面倒痛罵，「太失望了，我之前對他印象還不錯呢」、「沒救了，還要女員工收爛攤子」、「為什麼不把菸蒂吃掉？」、「他們一直在講一些正能量，結果這又是什麼？」、「做得太過分了」、「這叫文化差異？放屁！要是這是韓國，早就有人投訴了」、「撇開抽菸不談，我覺得隨地亂丟菸蒂簡直太沒品」、「丟臉到國外了」、「真是國家的恥辱」。

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