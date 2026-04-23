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娛樂 電視

籃籃回老家台南安平曝心聲 啦啦隊女神體驗風帆尖叫連連

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，日前來到台南安平，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠以及有「核彈芭比」美譽的南韓籍來賓金賢姈來到台南安平。

金賢姈（左起）、籃籃、職人、阿翔、楊繡惠體驗風帆。（民視提供）金賢姈（左起）、籃籃、職人、阿翔、楊繡惠體驗風帆。（民視提供）

身為在地人的籃籃一開場就自豪表示：「安平是我長大的地方，今天終於回到我的主場！」不僅帶著大家走訪安平古堡，還介紹這裡其實就是全台第一座城池、過去又被稱作「熱蘭遮城」，讓來賓金賢姈第一次來台南，就被濃濃歷史氛圍震撼。

籃籃（左）體驗風浪板。（民視提供）籃籃（左）體驗風浪板。（民視提供）

來到漁光島體驗被稱為「20世紀最好玩的水上運動」的風浪板，原本大家還以為只是衝浪板加上一片帆，沒想到真正站上板子後，不但要隨時抓風、維持平衡，還得學會跌倒時保護頭部，金賢姈雖然一開始自稱玩過一次，是大家的「學姐」，但真正下水後還是緊張到頻頻尖叫，反倒是籃籃和阿翔意外迅速上手，成功在海面上穩穩前進，帥氣模樣讓岸上的人狂拍手，籃籃更笑說：「當你真的抓到方向，就好像可以駕馭風，也找到人生的方向！」

金賢姈（左起）、楊繡惠、阿翔籃籃。（民視提供）金賢姈（左起）、楊繡惠、阿翔籃籃。（民視提供）

節目接著走進擁有百年歷史的東興洋行，見到全台唯一會操作濕版攝影的老師。老師收藏超過30台、來自世界各國的古董蛇腹相機，還改良傳統濕版技術，將原本需要等待30秒的拍攝，縮短成「瞬間完成」，成為全球唯一的「瞬間濕版攝影」。主持群也難得穿越時空，用120年歷史的相機留下復古合照，當照片慢慢顯影時，大家都驚呼連連，直說彷彿回到老台南。

最後，籃籃也分享自己回到安平的心情，坦言這趟旅程就像坐上時光機，從漁光島、安平古堡到德陽艦，都讓她想起小時候的回憶，「那些被忙碌工作遺忘的畫面，今天全部都回來了。」她也邀請觀眾，有機會一定要到台南安平走走，感受這座擁有400年歷史城市的魅力。

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