19歲「冠軍收割機」狂掃百萬獎金！被媽媽戳到痛處崩潰了

大馬新人劉恩君來台推出個人首支單曲《和光同塵》。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕大馬新人劉恩君來台推出個人首支單曲《和光同塵》，年僅19歲的她曾經參加過400多場歌唱比賽，奪下超過百座冠軍獎座，被封「冠軍收割機」。「母胎單身」的她更大讚台灣「帥哥超多」，大方公開「理想型」是男神許光漢及林柏宏，錄音時假裝對著許光漢唱，「幻想一下，很美好欸。」

她今天舉辦記者會，金曲製作人陳建寧為她站台，陳建寧去年在馬來西亞的歌唱比賽《唱爆舞台》上，聽到她唱林志炫的《蒙娜麗莎的眼淚》被驚艷，最後她果然也奪冠，拿下8萬令吉（約台幣64萬）的獎金。

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劉恩君透露家中有一個房間，專門收藏自己的獎座。（記者陳奕全攝）

她透露家中有一個房間，專門收藏自己的獎座，爸爸打造了專門的櫥櫃，「排得美美的」，孝順的她將比賽奪得的獎金都「上繳」給媽媽，從6歲到18歲、長達12年的比賽之路累積超過百萬台幣的獎金，早早就賺進「第一桶金」。

她除了是歌唱比賽常勝軍，更是學霸，目前是精英大學教育系的大一生，陳建寧透露她搭飛機、錄音時都在唸書，「這點和Jolin媲美」，至於會念書又會唱歌，有沒有挫敗的時候？劉恩君坦言疫情期間因為封城，無法找老師練歌，且那時候「變聲」，高音唱不上去，聲音也變粗，覺得很傷心。

她回憶，當時只能先找網路上的課程練唱，但依舊唱不好，經常崩潰痛哭，媽媽也曾說：「算了，妳別唱了，妳走吧。」但事後相當愧疚；她求助歌唱老師，老師說這是青春期正常的狀態，後來她才慢慢走出低潮。

劉恩君（左）、武渡羽（小羽）。（記者陳奕全攝）

她發片前曾經來台錄音，對於這裡的人事物感到格外親切，她更大讚台灣「帥哥超多」，更笑說：「有一次我和經紀人在新光三越看著路邊的帥哥們，突然就興起『搬來台灣感覺也蠻不錯』的想法！」不排斥異地戀。

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