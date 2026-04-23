自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江柏樂遭譙爆！重辦Threads帳號「我不怕被罵」 結局反轉超尷尬

命理師江柏樂。（翻攝自臉書）命理師江柏樂。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕命理師江柏樂Threads帳號再出事，他近日因不婚不生言論引發爭議，帳號遭檢舉停權後重辦回歸，卻又疑似再度消失，掀起新一波討論。

命理師江柏樂近日開通Threads帳號，13日首篇貼文直言批評年輕人「不婚不生」恐斷自己生路，自認只是說實話，雖預期會引發爭議仍選擇發聲。相關言論迅速在網路延燒，引來大量批評聲浪，帳號隨後遭檢舉停權，他也坦言目前仍在申訴中，希望能取回帳號繼續與外界對話。

面對外界撻伐，江柏樂強調接受所有批評，也呼籲社會應容許不同觀點存在，並重申自身出發點是以專業角度提供建議。直到22日，江柏樂在臉書宣布「老師回到Threads了！」表示理念未變，強調傳統文化是長年累積的智慧，還開放網友「出題考老師。」甚至直言「想罵就罵好舒壓，我不怕被罵！」貼文也吸引部分支持者留言力挺。

不過情況再度出現轉折，實際搜尋江柏樂的Threads帳號，頁面卻顯示「連結失效或頁面不存在」，疑似再次遭檢舉或停權，引發外界關注與討論，部分網友嘲諷狂酸「尷尬啦！」、「笑死，又被檢舉了！」更有人質疑其言論引戰，也有人認為平台處理過當，讓整起事件持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中