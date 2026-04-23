江柏樂遭譙爆！重辦Threads帳號「我不怕被罵」 結局反轉超尷尬

命理師江柏樂。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕命理師江柏樂Threads帳號再出事，他近日因不婚不生言論引發爭議，帳號遭檢舉停權後重辦回歸，卻又疑似再度消失，掀起新一波討論。

命理師江柏樂近日開通Threads帳號，13日首篇貼文直言批評年輕人「不婚不生」恐斷自己生路，自認只是說實話，雖預期會引發爭議仍選擇發聲。相關言論迅速在網路延燒，引來大量批評聲浪，帳號隨後遭檢舉停權，他也坦言目前仍在申訴中，希望能取回帳號繼續與外界對話。

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面對外界撻伐，江柏樂強調接受所有批評，也呼籲社會應容許不同觀點存在，並重申自身出發點是以專業角度提供建議。直到22日，江柏樂在臉書宣布「老師回到Threads了！」表示理念未變，強調傳統文化是長年累積的智慧，還開放網友「出題考老師。」甚至直言「想罵就罵好舒壓，我不怕被罵！」貼文也吸引部分支持者留言力挺。

不過情況再度出現轉折，實際搜尋江柏樂的Threads帳號，頁面卻顯示「連結失效或頁面不存在」，疑似再次遭檢舉或停權，引發外界關注與討論，部分網友嘲諷狂酸「尷尬啦！」、「笑死，又被檢舉了！」更有人質疑其言論引戰，也有人認為平台處理過當，讓整起事件持續延燒。

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