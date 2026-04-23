最強婚前試金石！屠潔攜伴追媽祖「沒吵到分手就結婚」

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾兩度奪下廣播金鐘獎的主持人屠潔，今（23日）舉行新書《從信仰出發：跟著媽祖開始的徒步環島》發布會。書中詳盡記錄她從疫情失業的低谷，轉身踏上徒步環島、進而找回人生方向的動人歷程。她更自爆這場旅程是與老公伊森（Ethan）的「激進版婚前旅行」，兩人一度吵到差點分手，最後卻因這份真實的磨合決定攜手終身。

屠潔與另一半伊森踏上千里環島之路，並發下豪語：徒步一圈沒吵到分手就結婚！（屠潔提供）

擁有超過10年主持經驗的屠潔，回憶起6年前因疫情導致行事曆全空白，在焦慮之下想起外國朋友提過的「大甲媽祖遶境」，便毅然決定踏上白沙屯媽祖進香之路。她分享：「第一年就以參與全程作為目標，完成後對腳程有了信心，隔年便挑戰徒步環島。」 這段旅程不僅讓她將不安轉化為能量，更讓她以此企劃奪下人生第一座廣播金鐘獎。

請繼續往下閱讀...

屠潔、伊森獲第59屆廣播金鐘獎企劃編撰獎。（屠潔提供）

在長達49天、1000公里的環島旅程中，屠潔與當時的伴侶伊森共同經歷考驗。她坦言兩人每天小吵、三天大吵，甚至曾發下豪語：「徒步一圈沒吵到分手，我們就結婚！」 屠潔感性表示，在路上又累又狼狽，是關係最真實的試金石，最後決定共度一生是因為老公的包容。伊森曾對她深情告白：「這輩子如果沒有遇見我，不會用這麼笨的慢方法去認識這個世界。」 兩人最終修成正果，屠潔當時甚至是穿著婚紗上台領取金鐘獎。

六年前的屠潔因疫情而失業了，後來她將焦慮化作腳步，從300公里的進香走到1000公里的徒步環島。（屠潔提供）

徒步環島也讓屠潔觀察到台灣最美的人情味。她坦言過去對「刺龍刺鳳」的大哥難免有先入為主的偏見，但這次經驗完全翻轉她的看法。她分享曾遇過一位氣場強大的大哥，在熱天裡板著臉現身，正當氣氛凝結時，大哥竟露出燦爛微笑，並對小朋友溫柔地說：「來！喝水水喔！」 這強烈的「疊字反差萌」讓屠潔驚訝到差點噴水，直呼看見了這條路上最動人的善意。

從聲音媒介跨足文字，屠潔認為文字能讓讀者用自己的速度去解讀，是一種「共同創作」。她幽默表示，新書補足了廣播看不見的遺憾：「大家不用猜那個人長什麼樣子、風景是否漂亮，廣播看不見的，翻書就有了。」

如果你對這條香路充滿好奇，也許廣播金鐘主持人屠潔的新書《從信仰出發：跟著媽祖開始的徒步環島》會帶你找到解答。（屠潔提供）

熱愛徒步精神的她，也透露未來計畫挑戰「西班牙朝聖之路」、日本「四國遍路」及「熊野古道」，希望持續用緩慢的步伐觀察世界。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法