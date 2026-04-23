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娛樂 最新消息

日本空靈歌姬首度海外開唱！八木海莉曾準備好護照卻沒來

八木海莉是空靈系歌姬。（大鴻藝術BIG ART提供）八木海莉是空靈系歌姬。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕迎接5週年的前夕，日本空靈系創作歌姬八木海莉首度海外開唱，於8月30日（日）在台北三CLAPPER STUDIO舉辦「八木海莉 ONE-MAN LIVE 2026 in TAIPEI」，曾透露很想來台灣的她，當時連護照都已經準備好，卻因環境因素無法成行，聽到台北場終於定案時，八木海莉表示：「因為是第一次到海外，所以很期待能品嚐在平常吃不到的台灣美食。」

八木海莉在2002年9月5日出生，現年23歲的她其實從小就有個歌手夢，某次參加選秀會後，才意識到唱歌的樂趣，也成為立志成為歌手的契機，國中畢業後就獨自一人從廣島前進東京追求夢想。2021年為描述AI歌手故事的動畫《Vivy -Fluorite Eye's Song-》主角Vivy獻聲，演唱片頭曲《Sing My Pleasure》引發高度矚目，之後也陸續為《魔法科高中的劣等生》系列以及《不死不運》等動畫作品演唱主題曲。

在得知能在9月5日生日前夕到台北舉辦演唱會時，八木海莉開心表示一直以來都很想在日本以外的地方開演唱會，所以確定能在台北演出時真的非常開心。她希望可以帶來一場很有八木海莉風格的演唱會，和大家一起享受的演出，她同時向台灣歌迷喊話，「真的很期待能和大家見面！請先多聽八木海莉的歌曲，做好準備來現場等我喔！」

八木海莉首度海外開唱8月在台北。（大鴻藝術BIG ART提供）八木海莉首度海外開唱8月在台北。（大鴻藝術BIG ART提供）

八木海莉「八木海莉 ONE-MAN LIVE 2026 in TAIPEI」將於8月30日（日）在台北三創CLAPPER STUDIO舉行，票價為新台幣1900元（全站席）以及身心障礙者席 950元等兩種，採實名制抽選，抽選報名期間為2026年5月4日（月）13:00～5月6日（三）13:00 ，結果發表時間為2026年5月8日（五）12:00，一般販售為2026年5月20日（三）12:00，更多售票詳情可洽Ticket Plus 遠大售票系統或主辦單位大鴻藝術官方社群專頁。

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