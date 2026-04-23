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娛樂 最新消息

竹中雄大率Novelbright撲台！翻唱《Drowning》紅到南韓吃飯不用錢

Novelbright竹中雄大（中）因參加歌唱節目翻紅。（和協整合行銷提供）Novelbright竹中雄大（中）因參加歌唱節目翻紅。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣搖滾樂團Novelbright日前揭曉全新亞洲巡迴演唱會「Novelbright ASIA TOUR 2026 ～PYRAMID～」行程，台北站定於10月24日在新北市工商展覽中心舉行，這是他們本次巡演的最終壓軸場，將帶著全新專輯《PYRAMID》三度登台開唱。

Novelbright全新專輯《PYRAMID》以「跨越時代、難以預測卻持續被喜愛的存在」為概念，靈感來自對歷史與未知事物的興趣，希望作品能讓聽者產生不同解讀，不侷限於單一情境。而專輯主打歌之一的《透明》作為動畫冰之城牆主題曲，主唱竹中雄大透露是在閱讀原作後創作，從角色面對他人眼光與距離感的掙扎出發，同時融入自身情緒，才順利完成這首歌。

竹中雄大近日為了宣傳專輯，在接受媒體訪問時談到音樂啟蒙，他表示從小就喜歡樂團「柚子」，國中開始接觸木吉他並練習《夏色》，同一時期也因朋友介紹無意間看到「ONE OK ROCK」出道曲《內秘心書》現場演出畫面受到衝擊，他說：「那真的很衝擊，我甚至在等紅綠燈時看了三次，錯過了好幾次綠燈（笑），那是我第一次被『樂團』震撼。」

此外，他先前也登上南韓音樂節目《不朽的名曲》，談到演出《韓日歌王戰》後在當地人氣變化，表示一年前在南韓還能自在外出用餐，但最近半年開始，進餐廳常常就會有人叫他名字，讓他很驚訝。甚至還自爆曾受到粉絲招待，「有次去吃韓式雞湯鍋，對方說是粉絲，最後甚至不收錢」讓他受寵若驚。竹中雄大因在節目中獻唱Official髭男dism的《Pretender》、WOODZ的《Drowning》等歌曲，展現的超強實力，讓他在南韓一炮而紅。

Novelbright來台座位圖。（和協整合行銷提供）Novelbright來台座位圖。（和協整合行銷提供）

Novelbright 「Novelbright ASIA TOUR 2026 ～PYRAMID～」台北站，將於10月24日（六）在新北市工商展覽中心舉行，票價為新台幣A區3900、B區3600、C區（全區均為座位席）2800、D區2000 以及身障席1950元，預計 5月8日中午12點在年代售票系統開賣，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

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