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娛樂 最新消息

洪榮宏分居內幕曝光！「小鄧麗君」張瀞云心死回高雄

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，最新一集邀請資深媒體人許聖梅、律師郭德田、購物專家維尼媽及諮商心理師盧美妏，共同剖析「動不動離家、離婚掛嘴邊 是情感勒索還是真心想逃離」的家庭議題。節目中，許聖梅爆料歌王洪榮宏與太太張瀞云驚傳分居半年，婚姻疑似亮紅燈。

許聖梅驚爆張瀞云心死回高雄，這次送花哄不回。（和展影視提供）許聖梅驚爆張瀞云心死回高雄，這次送花哄不回。（和展影視提供）

資深媒體人許聖梅指出，62歲歌王洪榮宏與「小鄧麗君」張瀞云過去總是夫唱婦隨，太太甚至包辦洪榮宏演唱會的服裝與歌曲。然而，近期洪榮宏移居新竹過著種果樹、養雞的平靜生活，兩人關係卻似乎生變。許聖梅爆料，洪榮宏的岳母生病未見他探視，而洪榮宏因攝護腺開刀住院時，身旁也只有兒子照護，完全不見太太身影。

據悉，兩人自去年十月起已分居半年，張瀞云目前回到高雄生活，連洪榮宏在高雄開唱都缺席。張瀞云曾在社群發文感嘆：「我不是工具不是物件，是需要被尊重的靈魂。」 許聖梅分析，結婚第五年時也發生過類似狀況，當時送花能哄回來，但這次分居已久，張瀞云似乎決定不再當先生的影子。面對媒體詢問，洪榮宏僅回應：「會做更好的人。」

維尼媽淚崩，婚齡23年首提離婚。（和展影視提供）維尼媽淚崩，婚齡23年首提離婚。（和展影視提供）

購物專家維尼媽則在節目中痛訴結婚23年的辛酸。她提到先生長期酗酒，去年甚至兩度大吐血確診酒精性肝炎，卻仍偷偷喝酒。面對維尼媽的勸阻，先生竟反嗆「讓我做自己好嗎？」並憤而離家出走。

逗趣又無奈的是，先生雖然從板橋跑去左營，但因經濟大權在太太手上且不會使用行動支付，還打電話要求維尼媽支付商旅住宿費。維尼媽透露，先生曾因沒帶高血壓藥，返家時氣喘吁吁下跪道歉，但隨後又因酒癮與面子問題再度離家。維尼媽含淚坦言，雖然還是很愛先生，但在育兒與工作的雙重壓力下，23年來首次提出了離婚。

針對這些案例，諮商心理師盧美妏指出，許多夫妻關係中存在「心理時差」：「通常是一個人已經受不了到心灰意冷，另一個人才驚覺要投入情感，這種頻率不對稱是婚姻致命傷。」

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