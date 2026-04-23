《逐玉》男星「半夜溜狗偷摸約會」 中國狗仔爆：CP已經BE

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國劇《逐玉》雖然已經大結局，但戲外的「番外篇」才正要開演，中國知名狗仔劉大錘22日突然在微博丟出震撼彈，預告「《逐玉》CP已經BE！男方還在偷摸談戀愛」，還賣關子說隔天11點揭曉，網友第一時間把矛頭指向人氣最高的張凌赫與田曦薇，也有人猜是副CP鄧凱與孔雪兒，後來真相揭曉，結果讓不少人跌破眼鏡，主角全數安全下莊，真正被點名的是劇中副CP「火殊鄞花」，由飾演公孫鄞的李卿中箭。

李卿在《逐玉》飾演公孫鄞。（翻攝自微博）

李卿時裝照。（翻攝自微博）

從曝光畫面來看，李卿當晚與朋友聚餐後，獨自搭車前往某社區，隨後與一名牽狗女子會合，還自然接過狗繩一起遛狗，兩人邊走邊聊，看起來相當熟識，後來遛完狗後兩人直接一起上樓，直到深夜都未見他離開。隔天一早，狗仔再度捕捉到李卿穿著「同一套衣服」現身公司，過夜意味不言而喻。

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李卿被狗仔拍到熱戀。（翻攝自微博）

李卿和女友親暱遛狗。（翻攝自微博）

消息曝光後，原本被誤傷的鄧凱、孔雪兒CP粉立刻鬆一口氣，甚至有網友笑說：「先前亂猜的要不要出來道歉？」不過也有人理性看待，指出李卿與劇中搭檔喻鍾黎宣傳期互動本就不多，這波「戀愛實錄」對戲迷來說衝擊有限。

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