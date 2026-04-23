南韓好敢拍！華城連環殺人案拍成韓劇 兇手性侵殘殺逾10人

李熙俊在《稻草人》飾演菁英檢察官。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕懸疑犯罪韓劇《稻草人》開播僅兩集便衝出新話題，完整改編震驚南韓社會30年的「華城連環殺人案」（李春在案），第2集在韓收視暴漲2.5倍，開出有線電視台罕見強勢上升曲線。朴海秀為戲偷師宋康昊，李熙俊笑稱兩人要當韓版「班艾佛列克＆麥特戴蒙」。

朴海秀（左）、李熙俊在《稻草人》記者會上比出愛心。（friDay影音提供）

《稻草人》描述一位因太過正義被從首爾貶回故鄉的刑警，在發現連環殺人案後，不得不與高中時曾霸凌自己，如今已成為檢察官的昔日同窗聯手合作的故事。劇情橫跨1988年至2019年，透過兩名被惡緣與仇恨綁在一起的男人，逐步揭開真相與制度黑幕。

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由於本劇是懸宕近30年的華城案正式破案後，首部完整改編該案的影視作品，於拍攝階段便已備受矚目；開播後收視迅速攀升，第2集來到4.1% （南韓尼爾森），較首集呈現近2.5倍成長，以播出的ENA頻道之規模與定位來說，此等漲幅相當罕見，可見口碑已立即發酵。

朴海秀（左起）、郭善英、李熙俊出席《稻草人》記者會。（friDay影音提供）

華城連環殺人案曾是南韓近代最惡名昭彰的未解懸案，兇手於1986年至1991年間共犯下10起性侵殺人案，受害者年齡廣達8至71歲卻長年未能偵破，也讓南韓社會陷入集體恐懼。此案曾啟發、改編出多部影視作品，其中最知名的莫過於2003年奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2016年的電視劇《Signal 信號》、2017年的電視劇《隧道》、2018年的電視劇《檢法男女》等，直到2019年警方透過DNA技術確認真兇為因他案服刑中的李春在之後，案件才迎來遲到33年的答案。

《稻草人》則從「真相已揭曉之後」重新出發，劇情在1988年的案發現場與2019年的現在來回交錯，呈現「過去的選擇如何形塑現在」，以及「遲來的真相如何再次撼動過去的人」。

朴海秀在《稻草人》飾演熱血刑警。（friDay影音提供）

在日前舉辦的製作發表會上，朴海秀談到本劇與電影《殺人回憶》的差別時坦言：「《殺人回憶》是在真兇未被抓到之前創作的，而《稻草人》則是在真相揭曉之後，所以角色本質並不重疊。《殺》片當然是經典，我也做了很多研究，不只是參考宋康昊前輩的角色，也會觀察其他角色，吸收對我有幫助的部分。對我來說與其說是壓力，不如說是學習，更多的是需要完成的功課。」他在《稻》劇飾演擁有敏銳直覺的刑警姜泰柱，並透過特殊化妝詮釋1988年的熱血刑警與2019年的高齡側寫師，橫跨30年演出層次十足。

李熙俊則飾演冷靜理性、極具政治嗅覺的檢察官車時英，與朴海秀形成「彼此厭惡卻不得不合作」的核心關係。他笑說兩人大約20年前就在話劇舞台上認識，一直保持好交情，「現在透過電視劇和電影再次合作，他是我非常喜歡的弟弟，也是我尊敬的演員，一起工作的時間真的很幸福。」他還打趣表示，希望兩人未來能像班艾佛列克與麥特戴蒙一樣，一路合作到六、七十歲。朴海秀也回應：「比起先前合作的影集《惡緣》，《稻》劇更強烈描繪角色所經歷的痛苦，也能展現更多面向，應該會帶來更好的化學反應。」

朴海秀（左）、李熙俊演出《稻草人》，要組成韓版班艾佛列克、麥特戴蒙。（friDay影音提供）

導演朴俊宇則透露，本劇一大看點就是兇手會在每一集的第一幕與最後一幕現身，觀眾除了能看到2019年的主角與真兇正面對決，也能一邊對照現在的犯人模樣，一邊推測1988年的鄉村裡究竟誰才是真兇。劇名《稻草人》更取材自當年警方曾在案發現場設置的真實裝置，同時象徵被犧牲的無辜者、被迫沉默的時代，以及遭操控的公權力。《稻草人》於friDay影音每週一、二與南韓同日獨家跟播。

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