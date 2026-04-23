謝盈萱出道20年爆「1特殊癖好」 工作人員超傻眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影后謝盈萱日前到新加坡參與影視盛事「2026紅星大獎」，擔任頒獎典禮嘉賓，她接受新加坡媒體訪問時，被問到私下朋友們對她的印象，想了很久才吐出「算認真」三個字，後來無預警自曝有「嗜睡」不為人知的癖好，她笑說：「曾幾何時，我在工作空檔會找一個私密、安全、大家不太能找到的小角落當作我臨時休息的地方，帶著我小棉被、枕頭，有空就窩著休息！久而久之工作人員發現後超傻眼，就開始幫我增加『寢具』跟吃的東西，所以片場有時候會出現我的私密小天地。」

謝盈萱出席新加坡2026紅星大獎（Mediacorp 新傳媒提供）

「2026紅星大獎」當晚除了她，還有知名主持人蔡康永、製作人柴智屏、張智霖、蔡少芬、林保怡、劉以豪及實力派歌手兼演員羅雲熙一同擔任頒獎嘉賓。此次頒發男、女配角獎的謝盈萱在空檔接受當地媒體訪問時特別以「去做任何想做的事情」勉勵得獎後進演員，「特別在面對這個瞬息萬變的時代，可以趁著年輕、容錯率還高的時候，趕快去做任何想做的事情，這些經歷都會成為未來生命的養分。」提及要做為一個專業演員的「必備條件」，她表示：「演員心裡必須『有想說的話』，並在劇本中找到想要表達的東西。」強調唯有對角色與劇本懷抱表達欲望，才能讓表演真正成立、打動人心。

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謝盈萱（左）出席新加坡2026紅星大獎，與蔡康永合照。（天地合娛樂提供）

謝盈萱也大方分享自身表演哲學「在乎每一個表演細節」，她表示：「真正決定勝負的往往不是台上瞬間，而是台下對每個細節的在乎與累積。」提及出道20年從演藝生涯轉變的心路歷程，她坦言先前在劇場長時間的表演生涯曾讓她陷入「職業倦怠感」，切換轉到螢幕戲劇演出時，發現演員必須依靠自己用新視角切入，且得積極挑戰不一樣的角色來突破。

謝盈萱認為新加坡是舊地重遊，還趁著工作空檔開啟「吃貨模式」。（天地合娛樂提供）

早年曾隨舞台劇劇組來演出的謝盈萱也大方分享她對這座城市的深厚連結與美食熱愛，她提及最近一次造訪新加坡是為了追星看 Lady Gaga演唱會，今年舊地重遊的她趁著工作空檔開啟「吃貨模式」，不僅一口氣品嚐了辣椒、胡椒、金沙三種口味的螃蟹來個「螃蟹三吃」，還大快朵頤經典沙嗲及Kaya吐司，無視生理期來的她還在下工後「擠出時間」去吃心心念念的榴槤冰；提及有去新加坡哪個景點逛逛，謝盈萱透露自己對新加坡 Everton Road 具備歷史特色的建築情有獨鍾，還特地在頒獎典禮前抓空檔去拍美照，她笑說：「如果可以，很想把這麼有特色的建築風格帶回台灣！」

謝盈萱趁空檔去街拍，很有女王氣勢。（天地合娛樂提供）

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