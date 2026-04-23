康康閃電宣布封麥！唐裝扮成龍被虧像凌峰

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視熱門綜藝節目《綜藝一級棒》將於本週六推出「古色古香古風歌曲大串燒」特輯。本集不僅邀來金曲俠女歌后黃妃，帶來新專輯《江湖女俠》，展現迷人嗓音，主持人康康更以一身唐裝造型亮相，逗趣模仿成龍，與眾實力派歌手展開一場充滿文學底蘊與綜藝火花的視聽盛宴。

黃妃帶來新專輯《江湖女俠》。（中視提供）

節目一開場，主持人康康穿著唐裝風上衣帥氣登場，引來搭檔許志豪雙手抱拳向他請安，直誇：「你這樣看起來像是有一把好功夫。」康康隨即自認有「成龍大哥」的氣勢，甚至當場拉起杜忻恬的小手跑來跑去，模仿起成龍在電影中的模樣。不料，許志豪卻當眾笑指：「但你剛剛的表情是像凌峰大哥」，現場笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

康康唐裝亮相演成龍，慘被虧像凌峰大哥。（中視提供）

面對充滿古風氣息的歌單，康康也展現正經的一面，提及由導演吳念真作詞的《戲棚腳》充滿文學底蘊：「你要是沒讀書，真的寫不出那種七言絕句，寫得很好。」 由於他講得一本正經，被許志豪越發想笑虧：「你穿這樣在講成語的時候好有感覺。」康康隨即戲精上身，大喊「把我的毛筆拿來」，還模仿起台語說書人張宗榮的經典台詞：「你腳骨、你腳骨有這樣軟Q」，綜藝效果十足。

康康穿唐裝變身成龍，自嘲歌技喊封麥。（中視提供）

本次曲目挑戰極高難度，包括郭婷筠、蘇宥蓉演唱《斷腸詩》；翁鈺鈞、吳申梅詮釋《月彎彎》；陳隨意、許志豪合唱《戲棚腳》，以及吳俊宏、沈建豪帶來氣勢磅礡的《玄武英雄》。康康對此由衷讚嘆：「這些歌要是沒有很熟，可能要錄到明天，因為光是用台語唸就很難唸。」

其中，朱海君與蘇宥蓉合唱的《相思聲聲》最令人驚艷。蘇宥蓉坦言演出前壓力爆棚、相當焦慮，朱海君也透露兩人甚至「在洗手間時還繼續練唱」。正式開錄後，兩人聲線層次分明，讓原唱黃妃也鼓掌叫好。康康對此讚不絕口：「她在節目裡算是穩定度很高，很少有歌可以難倒她，但今天遇到敵手就是朱海君。」

朱海君、蘇宥蓉強強聯手，廁所練唱驚豔全場。（中視提供）

看到眾歌手發揮得淋漓盡致，許志豪趁機問康康何時要再開口唱歌？康康不忘幽默自嘲：「我已經決定要封麥了，本來就已經唱不好了，現在大家都進步成這樣，我好好串場就好了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法