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娛樂 最新消息

NONO辯稱「沒射X不算」 吹哨者小紅老師怒吐2字

揭穿NONO性侵的小紅老師，自曝事件曝光後她一度沒收入。（資料照）揭穿NONO性侵的小紅老師，自曝事件曝光後她一度沒收入。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，其餘6罪因證據不足判無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院今（23）日上午宣判駁回上訴、維持原判。案件吹哨者小紅老師稍早也在臉書發聲。

由於NONO辯稱「沒射X不算」，小紅老師中午在IG限時動態PO上黑底圖，寫下：「無語。」似對NONO言行感到極為不認同。去年6月，小紅老師突分享當時近況，自曝「完全0收入」，也失去所有生活的動力，透露接到老朋友電話令她百感交集，對方心疼她「幹嘛把自己搞成這樣」，儘管友人又氣又急，仍婉轉在電話中給尊嚴。

NONO被控強制性侵、猥褻6女7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑。（資料照）NONO被控強制性侵、猥褻6女7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑。（資料照）

那通電話讓小紅老師不禁感嘆自己明明是個有夢想的人，當年為了研發自有品牌保養品，投入近2年時間打樣、調整，前後修改了9個版本，成功解決自己的肌膚問題，沒想到揭穿NONO事件後，輿論發酵像滾雪球般飛來，讓她不得不停下手邊工作。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

相關新聞：NONO性騷案二審判2年半其中6項仍無罪 高院說明原因

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