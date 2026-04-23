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娛樂 最新消息

摯愛久病離世！阿璞心碎悲吐人生「三大痛苦」

阿璞經歷愛貓離世。（索尼提供）阿璞經歷愛貓離世。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕八三夭再推全新主打《身外之物》，創作靈感源自主唱阿璞面對愛貓離世的經歷，MV全員上陣，以全白帥氣造型登場，置身在摯愛離開後遺留下來的生活場景中，因此成員可以坐在沙發上、坐在洗衣機上或靠著冰箱拍攝，讓他們忍不住笑說：「這樣拍太舒服，以後要不要都比照辦理呢？」

阿璞經歷愛貓離世。（索尼提供）阿璞經歷愛貓離世。（索尼提供）

《身外之物》是阿璞因愛貓久病離世，有感而發對人生三大痛苦「愛別離、怨憎會、求不得」的體悟，寫下摯愛之外，其餘成就皆為身外之物的遺憾之歌。

八三夭表示，當最深的牽掛被時間帶走，那些曾經緊握的事物與成就，都顯得輕如塵埃。留下來的，是無法填補的缺口，也是我們學會與失去共存的方式。

八三夭《身外之物》 唱出告別摯愛後的遺憾之情。（索尼提供）八三夭《身外之物》 唱出告別摯愛後的遺憾之情。（索尼提供）

MV由八三夭五位成員親自出演，置身於被遺留下來的生活場景之中，在各自的孤寂角落，面對那些回不去的片刻，尋找最後一點溫度，但因為有許多居家用品擺放其中，八三夭意外拍攝到一個非常舒適的MV，讓他們非常滿意。

配合歌曲氛圍，全員以帥氣的白色造型現身，但透過成員的形容，帥氣造型都瞬間走鐘；鼓手阿電和鍵盤手小橘都穿上小香風外套，小橘內裡的內搭被虧是「魚鱗」，忽然變走「菜市場風」；阿璞的大墊肩造型被形容成動畫人物的戰鬥服；霸天直說自己的造型適合拍婚紗照，但略低胸的內搭被阿璞說：「會露出乳溝，要打碼才能播出。」劉逼笑說自己的造型是「穿金戴銀」，「想到身上有這些『身外之物』也是滿開心的。」忽然呼應了歌名，十分搞笑。

八三夭《身外之物》 唱出告別摯愛後的遺憾之情。（索尼提供）八三夭《身外之物》 唱出告別摯愛後的遺憾之情。（索尼提供）

八三夭相隔四年推出新專輯，為了分享全新作品，特別規劃春季巡演，一個月內走了10個城市，超過10場演出，行程都是移動日隔天演出，唱完就收行李坐車趕隔天演出，雖然緊湊，但成員仍努力利用空檔時間前往博物館參觀，霸天甚至還花了一天爬上泰山，當然也沒有放過當地的美食，慰勞這一路的奔波。

不過因為長期的巡演，全員都要準備大量的衣服，洗衣服成了行程最大的問題，天天都上演搶洗衣機大戰，團長小橘被公認為搶洗衣機的翹楚。

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