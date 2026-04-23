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娛樂 最新消息

演藝圈老將也沒用？小嫻揭大學生活「上台皮皮剉」：整個壞掉

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人小嫻近年重返校園，考上國立屏東大學音樂系後，全心投入學習，持續精進聲樂實力。她近日在社群分享完成第三次班級音樂會的心情，坦言即使擁有多年演藝經驗，站上音樂系舞台仍難掩緊張情緒。

小嫻分享她這次音樂會的禮服。（翻攝自臉書）小嫻分享她這次音樂會的禮服。（翻攝自臉書）

小嫻表示，這是她就讀音樂系以來第三次班級音樂會，每次登台依然會口乾舌燥、擔心失誤，「會怕唱錯、找不到位置，甚至整個壞掉」。

她直言，過去在演藝圈面對的舞台，與如今古典音樂的專業場域截然不同，「聲樂是騙不了人的」，身體就是樂器，每一個共鳴都會真實呈現練習成果與狀態，也讓她重新體會到如同兒時般「最怕出錯」的壓力。

不過，小嫻也從挫折中找到前進的動力。她認為，正因為在乎，才會產生挫折感，也讓她重新感受到學習的熱度與初心，「學習音樂沒有捷徑，每一次都有進步空間」，這樣的過程反而讓她更加期待未來的自己。

除了自我突破，小嫻也特別感謝同學的陪伴。她提到，大家在後台彼此打氣、聊天放鬆，演出後一起收拾樂器、互相幫忙，這種共同完成任務的歸屬感，是大學生活中最珍貴的部分。她也暖心告白：「謝謝你們，在學習的路上有你們真好，我愛我的班。」並期待接下來更多演出機會，同時不忘幽默表示，仍要繼續趕作業。

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