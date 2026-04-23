NONO性騷案二審判2年半其中6項仍無罪 高院說明原因

NONO性騷案二審維持原判2年半。（記者塗建榮攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，其餘6罪因證據不足判無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院今上午宣判駁回上訴、維持原判，如今判決理由出爐，針對6罪因證據不足判無罪的部分，高院認為部分指述略有瑕疵，且無其他證據補強，無法達到有罪判決的確信程度。

士院一審判決指出，2011年2月中旬，NONO因節目外景單元結識身兼模特兒、演員的A4（匿名），當晚9點多錄影結束後，NONO打電話給她說可開車載她回家，她原本婉拒，但NONO不斷邀約，A4考量錄影地點偏遠，搭便車較省錢和時間，及他是演藝界前輩，基於禮貌而答應。

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A4上車後，NONO先將車開到士林夜市買宵夜，再開到大稻埕河堤停車場停車熄火，下車走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，打開右後車門進入後座，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸部、臉部，扯開襯衫抱到大腿上磨蹭，她不斷掙扎而跌落至後座腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷，性侵未遂。

士院綜合A4的證述、親友到庭作證說明A4當時講述的事發過程，受侵犯後隱忍多年，直到前年「#ME TOO」運動展開後，她才鼓起勇氣揭露NONO惡行，認定她指控為真，及NONO涉強制性交未遂犯行，惡性非輕，判2年6月，另6件僅有告訴人的單一指述，欠缺補強證據，且前後證述有瑕疵，犯罪證據不足，判決無罪。

高院發言人文家倩指出，本案檢察官及被告都提起上訴，本院判決駁回上訴；原審認定被告涉犯強制性交未遂罪，認事用法均無違誤，被告仍否認犯罪，惟無理由應予駁回；量刑的部分，原審已審酌各項量刑事由，量處有期徒刑2年6月，尚屬量刑裁量權的合法行使，上訴無理由，應予駁回。

針對其餘6罪因證據不足維持判無罪的部分，文家倩說明，此部分的指述略有瑕疵，且無其他足夠的積極證據補強，無法達到有罪判決的確信程度，原審無罪認定並無違誤，檢察官就無罪提起上訴，無理由應予駁回。本案針對有罪的部分，檢察官及NONO皆可上訴，無罪的部分僅檢察官可上訴。

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