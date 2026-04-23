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娛樂 最新消息

與豆花妹愛情長跑11年！八三夭阿璞被爆恐「未婚當爸」唐綺陽偷暗示

八三夭到《Yahoo唐綺陽談星私廚》作客。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）八三夭到《Yahoo唐綺陽談星私廚》作客。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕人氣樂團八三夭出道超過20年，近期帶著全新專輯《沒有翅膀的人》作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》。面對「國師」唐綺陽，團員們紛紛化身迷弟請教2026年運勢，主唱阿璞好奇下半年全團工作運勢，還特別追問「如何防小人」。

唐綺陽分析阿璞星盤，認為小人倒是沒有，反倒是財務方面需要多留意，阿璞笑說：「那還好不擔心，因為我們團員都很有錢。」不過唐綺陽點出雙魚座的阿璞今年結婚、生子的運勢很旺，而阿璞跟女友「豆花妹」蔡黃汝交往11年，不過男方坦言還沒有結婚計畫，唐綺陽開玩笑說：「若目前沒有結婚或懷孕計畫，安全措施要做好。」

對投資理財有興趣的劉逼則好奇自己今年的財運方向，唐綺陽建議天蠍座的劉逼需走「雙子路線」，就是不能只靠八三夭賺錢，必須開發副業。不過唐綺陽也指出天蠍座其實不缺錢，話才說完，同為天蠍座的小橘立刻跳出來大喊：「我怎麼沒感覺到。」唐綺陽一語點破小橘是否把錢都交給太太管，並提醒：「天蠍座一旦信任一個人就會把錢丟給他不會管了，丟給老婆當然不用擔心，但若是外人的話，可能會被捲款潛逃。」

唐綺陽建議八三夭理財要小心外人。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）唐綺陽建議八三夭理財要小心外人。（Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

從高中時期就彼此認識的八三夭，在節目中也玩起默契大考驗，其中「誰最見色忘友」一題，全員一致指向劉逼，劉逼本人笑說：「因為大家真的太熟了，所以這幾個哥們被我見色忘友也不會介意。」而「最奇怪的癖好」同樣由劉逼高票當選，阿電爆料他洗澡時常發出奇怪聲音甚至大叫，讓門外團員一度以為發生慘案。

至於「誰最難搞」則是由阿璞榮登第一、阿電位居第二，阿電坦言自己是容易被踩到雷就爆炸的人，阿璞則被團員認為對事情有些刁鑽，帶有完美主義傾向，不僅在工作上，連挑衣服這類生活小事也不例外，有時甚至會推翻既定方案要求重來。對此阿璞說：「我只是習慣時間思考，如何能做得更好。」

幾個大男生平時很少輕易表露對彼此間的感謝，劉逼和阿璞都點名團長小橘是團隊中不可或缺的重要角色，劉逼說小橘總是會適時鼓勵團員們與提供高度情緒價值，阿璞認為小橘是團隊的接合器，阿璞說：「小橘總是默默處理許多看不見的苦工，讓所有事情順利推進。」讓唐绮陽十分感動直言：「一個團能走得長久就是大家各司其職，人多就有不同的個性，但很多時候心底話講出來會讓感情更親密。」

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