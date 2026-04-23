《台大的垃圾》正妹原唱長這樣 拋驚人好消息「心情激動」

《台大的垃圾》CClaire馬愷伶推出新單曲。（嵐澄創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 曾以自創畢業曲《台大的垃圾》在網路爆紅、並入選「2026年Spotify-RADAR新勢力」的CClaire馬愷伶，持續受到關注。繼上一首單曲發行時巧遇華語天后張惠妹無預警發歌後，這次推出新作《you call it love, i call it lie》再度與天王周杰倫發片時間點重疊，她笑說，兩人都是自己過去會在車上反覆播放演唱會DVD的音樂記憶，能在發歌同時聽到他們的新作品，「真的很幸福」。

《you call it love, i call it lie》延續其「漫步流行」慵懶風格，揉合R&B柔軟節奏，描寫現代人在situationship曖昧關係中的矛盾與拉扯，並點出所謂的situationship。歌曲尚未正式上架前，清唱片段已在社群創下破百萬流量，引發粉絲熱烈討論與命名潮。

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《台大的垃圾》CClaire馬愷伶推出新單曲。（嵐澄創藝提供）

Spotify於4月17日公布「2026年RADAR新勢力」精選歌手陣容，CClaire馬愷伶憑藉創作能量、獨特聲線與鮮明風格入選，她坦言當下心情相當激動，「對我來說其實有一點不真實，也讓我開始更認真去想，我的音樂是不是有機會被更多地方的人聽見。」

她也分享，自己在創作時常先用英文發展旋律或歌詞，「那會讓我更直覺地寫歌，因為中文有時太貼近情緒本身，英文反而多一點自在。」她也期待未來有更多跨國合作機會，「一起把作品做出不同文化的碰撞，讓更多不同國家的人都能聽到我的音樂。」

《台大的垃圾》CClaire馬愷伶推出新單曲。（嵐澄創藝提供）

她在《you call it love, i call it lie》中持續拓展聲音層次，單曲由博派張博彥擔任製作人，並攜手合作國際製作人趙權J.Quan參與製作，為作品帶來更成熟的音樂質感。談及創作歷程，CClaire馬愷伶表示，過去作品較偏向「自我探索」，而這次則將焦點轉向「人與人之間的關係」，更誠實面對情緒來源。她坦言創作像攤開日記，在想被聽見與不想過度赤裸之間拉扯，也期待未來有更多跨國合作機會，讓作品走向更大的世界。

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