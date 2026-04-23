自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐禹哲自首閃兵衝熱搜！中國活動急取消…悄現身機場

〔記者李紹綾／台北報導〕唐禹哲昔演出《終極一班》走紅，後來參加《披荊斬棘》於中國翻紅，近來則因涉嫌逃兵遭起訴，消息傳開後瞬間引發兩岸網友高度關注，甚至一度衝上微博熱搜。受輿論壓力影響，他原定於4月18日在杭州舉行的店長活動也被緊急取消，雖然官方未點名具體理由，但外界一致揣測與此次負面風波息息相關。

唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）

唐禹哲13日在社群發文宣傳18日要在杭州出席一日店長活動，甚至曬出燦笑照直呼：「出門前」、「4月18日杭州見」。結果人還沒到杭州15日就爆出他名列藝人閃兵案自首名單，讓這組帥照被網友狠酸成「自首出發圖」，關鍵字瞬間炸開衝上熱搜。

眼看輿論燒不停，唐禹哲的工作室在17日趕緊發出聲明護主，強調這根本是惡意捏造事實。聲明指出，唐禹哲早在去年就已經主動自首並配合調查，怒斥網友刻意帶風向，強調：「刻意捏造事實，與自首時間點完全不符。」表示將保留法律追究權利。不過，受到這波風波影響，後援會也遺憾公告，原訂17日的直播和18日的一日店長活動已經通通取消，讓不少期待已久的粉絲空歡喜一場。

唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）

雖然杭州活動宣告放鳥，但粉絲對偶像的愛依舊堅挺。20日有粉絲在網路上分享接機和送機的畫面，並感性寫下：「下次一定多多多見面！」唐禹哲本人也親自現身按讚，用行動回應粉絲的支持。底下留言區更是一片溫馨，紛紛喊話：「好好的，然後下次見」、「期待直播見」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中