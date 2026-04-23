唐禹哲自首閃兵衝熱搜！中國活動急取消…悄現身機場

〔記者李紹綾／台北報導〕唐禹哲昔演出《終極一班》走紅，後來參加《披荊斬棘》於中國翻紅，近來則因涉嫌逃兵遭起訴，消息傳開後瞬間引發兩岸網友高度關注，甚至一度衝上微博熱搜。受輿論壓力影響，他原定於4月18日在杭州舉行的店長活動也被緊急取消，雖然官方未點名具體理由，但外界一致揣測與此次負面風波息息相關。

唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）

唐禹哲13日在社群發文宣傳18日要在杭州出席一日店長活動，甚至曬出燦笑照直呼：「出門前」、「4月18日杭州見」。結果人還沒到杭州15日就爆出他名列藝人閃兵案自首名單，讓這組帥照被網友狠酸成「自首出發圖」，關鍵字瞬間炸開衝上熱搜。

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眼看輿論燒不停，唐禹哲的工作室在17日趕緊發出聲明護主，強調這根本是惡意捏造事實。聲明指出，唐禹哲早在去年就已經主動自首並配合調查，怒斥網友刻意帶風向，強調：「刻意捏造事實，與自首時間點完全不符。」表示將保留法律追究權利。不過，受到這波風波影響，後援會也遺憾公告，原訂17日的直播和18日的一日店長活動已經通通取消，讓不少期待已久的粉絲空歡喜一場。

唐禹哲現身機場。（翻攝自微博）

雖然杭州活動宣告放鳥，但粉絲對偶像的愛依舊堅挺。20日有粉絲在網路上分享接機和送機的畫面，並感性寫下：「下次一定多多多見面！」唐禹哲本人也親自現身按讚，用行動回應粉絲的支持。底下留言區更是一片溫馨，紛紛喊話：「好好的，然後下次見」、「期待直播見」。

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