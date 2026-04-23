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娛樂 最新消息

《寒戰》影帝陣容大亂鬥 10年後升級王者回歸

〔記者鍾志均／台北報導〕經典系列《寒戰》時隔10年推出前傳《寒戰1994》，消息引爆影迷集體回憶殺，台灣不只宣布5月8日正式上映，還加碼5月1日至3日口碑場提前開跑。

《寒戰1994》正式海報。（華映提供）《寒戰1994》正式海報。（華映提供）

這次《寒戰1994》最大看點，絕對是「卡司豪華到離譜」。不只找來梁家輝、郭富城、周潤發坐鎮，還有吳彥祖、元彪等重量級人物加入，再加上劉俊謙、廖子妤等新世代實力派，一口氣橫跨三個世代，堪稱影帝級大集合。連葉童、莫文蔚都驚喜現身，陣容密度高到讓人眼花撩亂。

更狂的是，這批卡司近期還「自帶光環」！梁家輝才剛拿下金像獎第五座影帝，廖子妤也剛封影后，讓整部電影直接升級成「得獎保證組合」，還沒上映就被封為今年最有冠軍相的華語大片。

劇情則回到1994年香港回歸前夕，一起富商綁架案掀開警界黑幕。年輕版李文彬與野心勃勃的蔡元祺正面交鋒，警隊、黑道、財閥與英方勢力全面交織，權力鬥爭步步進逼，也為後來《寒戰》的風暴埋下關鍵伏筆。

劉俊謙（左）、吳彥祖合作《寒戰1994》。（華映提供）劉俊謙（左）、吳彥祖合作《寒戰1994》。（華映提供）

動作場面同樣沒在客氣。劉俊謙為了角色提前進行長時間持槍與戰術訓練，甚至和演員群一起磨合成「準警隊團隊」，默契直接拉滿。他還爆料有一場雨中打戲整整拍了10天，從體力到意志力都被逼到極限。至於和吳彥祖對戲，他完全藏不住粉絲魂，當場告白：「真的太帥！」笑翻全場。

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