被古天樂宣萱瘋狂鐵粉激怒 郭羨妮拒忍隱正面反擊

宣萱（右起）、古天樂和郭羨妮最近躍上香港娛樂八卦話題。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經典港劇《尋秦記》相隔多年推出電影版大獲好評，主角古天樂與宣萱這對昔日螢幕情侶緋聞再度被討論，二人仍保持單身給CP粉有不少幻想空間。不過近日部份CP粉激烈言論似乎引起2人拍檔、港星郭羨妮不滿。

《尋秦記》多位演員日前現身第44屆香港電影金像獎，古天樂、宣萱、郭羨妮及滕麗名等演員一同亮相，螢幕情侶古天樂與宣萱更一起頒獎，然而CP粉過於激行為及言論，引發爭議。事件導火線源於頒獎當日，一張古天樂攙扶郭羨妮下樓梯照片，被部分古天樂與宣萱CP粉過度解讀，甚至對郭羨妮及其經紀人作出人身攻擊，稱郭羨妮為「綠茶（綠茶婊）」，疑不滿二人阻礙古天樂與宣萱互動。

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事後郭羨妮經紀人在Threads還原事件真相：「當天郭小姐裙身比較窄，下樓梯很困難，有點兒搖搖欲墜，幸賴古天樂出去手相助，她才可順利走到大廳；感謝古老闆極具紳士風度，亦相信在同一情況，任何有需要的人，他同樣會即時相助，感謝。」郭羨妮也在發文底下留言感謝經紀人。

而有郭羨妮粉絲跳出來表達不滿，稱部分CP粉非第一次針對郭羨妮，甚至其他與古天樂有過合作女星，包括滕麗名、鄭秀文、周秀娜、佘詩曼等人都是「受害者」，指她們因曾與古天樂在公開活動有接觸或有過合作而飽受批評。

有疑似CP粉甚至在Threads發文，將宣萱比喻為「正牌老闆娘」，郭羨妮與滕麗名則被形容為「婢女」，火藥味極濃，不過也有CP粉斥這些是「黑粉」，雙方粉絲吵得不可開交。

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