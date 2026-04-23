Ozone周祖安隱藏身分「換行業」當兵 自爆和佳辰最少聯絡

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團Ozone隊長周祖安已當完兵，最近也準備5月16日在NUZONE展演空間舉辦的「不想再讓你哭」見面會，他去上POP Radio《鬧著玩音樂》，接受DJ Polar專訪，暢聊籌備新歌的心路歷程與軍中趣事，透露當兵時自我介紹不知道該如何介紹藝人身分，乾脆換一種「行業」。

Ozone周祖安上電台節目分享當兵趣事。（POP Radio提供）

周祖安當兵時非常低調，自我介紹時沒有說出自己是男團成員，索性說自己是做「數位行銷」，Polar聽了笑說：「這樣說也沒錯！」周祖安說某次與同梯聊天時，僅含糊帶過自己從事「表演」，對方一度以為他是駐唱歌手，最終因太不擅長說謊，周祖安在結訓前三天才被識破真實身分，讓Polar笑說：「能藏到最後也很厲害！」

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周祖安（左）接受《鬧著玩音樂》主持人Polar專訪。（POP Radio提供）

被問到當兵時最想念哪位團員？周祖安說，其實每個人都很想念，但唯獨與佳辰最少聯絡，可能因為現在作息比較不同，兩人上線時間剛好都錯開，「但不變的是大家的心都在Ozone身上。」

周祖安除了推出新單曲《不想再讓你哭》，5月16日也要一天舉辦兩場見面會，原本晚場門票秒殺，現在加場中午場，門票將在4月25日中午12點於iNDIEVOX開賣。

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