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娛樂 最新消息

告別恩師！金曲得獎女團大變身 重新出發獻「米靈岸」

「TBT泰武古謠傳唱」，相隔四年重新出發。（風潮音樂提供）「TBT泰武古謠傳唱」，相隔四年重新出發。（風潮音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕來自北大武山的排灣族美聲天籟「TBT泰武古謠傳唱」，曾以《歌，飛過群山》榮獲第25屆金曲獎最佳原住民語專輯獎，也多次獲得傳藝金曲獎肯定，相隔4年推出新專輯，也把對已故恩師的思念用歌唱出來。

「TBT泰武古謠傳唱」，推出新作《Kivaljuq - 歌，正在綻放》，Kivaljuq代表「蛻變」，該團最初由屏東縣泰武國小老師查馬克‧法拉屋樂成立，不過查馬克4年前因病離世，團員失去了如父親般的恩師，該團也陷入了前所未有的靜默，之後在專輯製作人吳金黛的陪伴與帶領下，團員們持續練唱，一步步在歌謠中找回自信與方向。

「TBT泰武古謠傳唱」，新專輯以「古法」為根基，融入更多節奏與律動。（風潮音樂提供）「TBT泰武古謠傳唱」，新專輯以「古法」為根基，融入更多節奏與律動。（風潮音樂提供）

在創新的同時，TBT也延續了歌謠傳承的價值，特別邀請佳興部落耆老們組成的「佳興古謠傳唱」共同錄製「傳承清唱版」，保留排灣族歌謠最原汁原味的美學。團員欣慈分享，自己從國小三年級開始學習古謠，起初並不懂它的意義，在查馬克的帶領下，慢慢明白每一首歌的故事、歌詞的重量。隊長聖玫表示：「這是第一張沒有查馬克老師在的專輯，卻乘載著我們一起的夢。」

《Kivaljuq - 歌，正在綻放》是TBT在創團藝術總監查馬克逝世後，重新出發的首張作品，也是傳統歌謠在這群女孩身上，從孕育到蛻變的「米靈岸」（排灣語中的傳說故事）。

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