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娛樂 最新消息

從婚禮到恐怖片！A24話題全包了

安海瑟薇領銜主演《魅影巨星》。（采昌提供）安海瑟薇領銜主演《魅影巨星》。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕安海瑟薇在新片《魅影巨星》（Mother Mary）氣場開到最大。電影才剛在美國以「超限量」5家戲院試映，就衝出全美單廳平均票房冠軍，堪稱小規模上映的最強黑馬；台灣更誇張，上映短短4天，就刷新導演大衛羅利在台票房紀錄，觀眾清一色刷爆好評：「演技太狠、畫面太美、音樂太上頭。」

羅伯派汀森（右）與千黛亞（左）攜手演出《抓馬戀人》。（采昌提供）羅伯派汀森（右）與千黛亞（左）攜手演出《抓馬戀人》。（采昌提供）

這股氣勢其實只是A24近期「爆走成績單」的一部分。另一部由羅伯派汀森與千黛亞主演的《抓馬戀人》，更是從上映前就玩很大，全球跑「沉浸式婚禮」宣傳，從拉斯維加斯快閃結婚教堂到巴黎首映紅毯，全都圍繞愛情儀式感展開。結果票房也真的「結婚成功」，全球正式突破1億美元，成為A24成立13年來第5部破億作品，台灣更累積超過3100萬票房，討論度一路燒不停。

最有趣的是，台灣這次也意外成為國際焦點。《Deadline》報導唯一一張海外活動照片，就來自台灣的「結婚好日放映會」，讓影迷笑說：「我們連宣傳都在幫電影加分。」從觀影到話題操作，直接被全球看見。

《後室》預告在發佈一天內，高達5200萬跨平台觀看次數。（采昌提供）《後室》預告在發佈一天內，高達5200萬跨平台觀看次數。（采昌提供）

但A24顯然還沒打算收手。下一波強檔《後室》（Backrooms）才剛釋出預告，就在一天內狂掃5200萬次觀看，刷新A24史上最猛預告紀錄，台灣也同步跟上熱潮，短時間內衝上YouTube熱門榜。

從《魅影巨星》的演技壓場、《抓馬戀人》的愛情狂潮，到《後室》的恐怖流量爆發，A24這波三連擊模式，堪稱最強「金獎製造機」。

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