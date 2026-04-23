傅聲生前冷凍精子 甄妮愛女38歲外貌曝光神複製

傅聲過世4年後，甄妮選擇到美國進行人工受孕，利用傅聲生前留下冷凍精子，成功生下女兒甄家平（左圖），母女倆神似。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕73歲「鐵肺歌后」甄妮近年經常在網路發聲，成為「歌壇風紀」，卻甚少曝光家庭事。當年她為亡夫、香港功夫演員傅聲以冷凍精子人工受孕方式，生下女兒甄家平，她在母親甄妮薰陶下同樣對舞台充滿熱誠，投身幕後工作。

現年38歲甄家平早年多次與母親甄妮現身活動，近年母女倆鮮少公開露面，生活保持低調。甄家平有別於其他星二代，雖然母女倆曾合唱名曲《魯冰花》，她卻沒有走上幕前，而是選擇在演唱會擔任幕後工作，憑藉自身努力，在國際歌壇闖出一片天。

請繼續往下閱讀...

據悉甄家平現居美國，為演唱會製作人，主力負責亞洲區聯繫人，走遍世界各地，曾與眾多國際級音樂人合作，也為甄妮任演唱會監製，並在2001年《有你有我演唱會》擔任特別嘉賓，母女倆合作無間。

甄妮1976年與傅聲結婚，怎料1983年傅聲因交通意外過世，在傅聲過世4年後，甄妮到美國進行人工受孕，利用傅聲生前留下冷凍精子，成功生下女兒甄家平。甄家平越大越像甄妮，近年曾返港陪母親欣賞張學友演唱會，而甄妮淡出歌壇後，深居簡出過著退隱生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法