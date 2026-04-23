陳鴻走進花東 延續齊柏林對台灣關懷

陳鴻近期接下交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動製作的全新影音節目《縱谷食光》。（翻攝自陳鴻臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕2019年兩度視網膜剝離，左眼視力只剩下0.1的60歲資深藝人陳鴻，目前有散光老花眼，雙眼眼視力僅剩0.1，近期接下交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動製作的全新影音節目《縱谷食光》，傳為佳話。

陳鴻22日在臉書發文表示人生不見得要一直快樂，但學會如何讓情緒平靜很重要，他說：「我們爭不過歲月，也跑不過時間，唯有以自己喜歡的方式，過好每個日出日落，我雖將老矣但自認不油膩。」

請繼續往下閱讀...

發文中，陳鴻感謝各路八方將才齊聚讓他不斷精進繼續學習，「人生不管能活到多久如果對勇於挑戰的心態漸漸失去意識，其實也跟精神死亡的活人差不多，我很喜歡可以跟有想法的年輕人交流學習，從他們身上可以不斷給我時代的的觀點與現代價值觀。」

陳鴻表示自媒體時代已經不如過往，一切都回不去的年代，「人要有自知不要別太把自己當一回事，要學習換位思考與共好的觀念無需提醒的默契才能繼續走下去。」

近期陳鴻接下《縱谷食光》節目，最大突破輕航機教練場規劃提供2小時航程，除了可以延續導演齊柏林對台灣土地關懷，利用輕航機身輕盈操作，也可以看到更多活潑視角。





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法