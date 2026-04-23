台灣一直都是國家！謝金河：主權存在堅守民主體制

財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「假如台灣不是一個國家？你的子孫將流離失所」，今（23）日上午，年代新聞台《數字台灣》主持人、財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發文透露自己常說，買股票先看老闆，一家公司有沒有前途？先看經營者，這是公司治理，「一個國家好不好？看國家領導人，這是國家治理！現在中共說中華民國不是國家，沒有中華民國總統，這等於回到南京那塊石碑上，中華民國到1949年滅亡。」

謝金河說，其實是蔣介石來台灣，1949年的古寧頭戰役保住中華民國生機，不管是中華民國，中華民國在台灣，或是台灣，台灣一直都是國家，「台灣從來沒有一天滅亡過，一個主權國家的人民，領土，主權一直都存在。」



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他表示，台灣堅守民主體制，這些年開出美麗的花朵，縱使中共無窮無盡的打壓，不斷挖台灣牆腳，又培養島內第五縱隊顛覆台灣，但台灣仍然保住十幾個邦交國，「台灣的經濟表現讓全世界刮目相看，這是國家治理的好表現。」

謝金河強調，今天台灣如果不是一個國家，照中共前外長錢其琛的說法：中華民國在1949年已經滅亡，那麼台灣現在的2300萬人全部都是死人！他表示，台灣如果不是國家，也沒有中華民國總統，就沒有國家治理，那麼台灣的命運就會像巴勒斯坦人民一樣任人宰割，流離失所。

如果台灣不是一個國家，企業創造的市值競爭力，人民所擁有的財富也可以在瞬間消失，謝金河強調，記得今天生長在台灣這塊土地上的每一個人，你擁有的一切，背後有一個堅強穩定的政府，這是國家主權賦與每個人的保障，「如果台灣不是國家，你擁有的財富隨時可以消失，你的子子孫孫也會流離失所，在這個世界上只能任人宰割！」

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