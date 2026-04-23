名導柯一正砸車挨告 認賠11萬反思：因這事躲過大劫

柯一正因砸壞他人車門挨告，22日親自出庭。（記者翁靖祐攝）

〔記者林南谷／台北報導〕知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正因不滿家門口被車擋住，一氣之下拿著告示牌往車門猛砸，導致車門凹陷。江姓車主不滿提告，台北地方法院昨（22）日開庭，在檢察官好說歹說15分鐘後，雙方總算達成調解。柯一正事後在臉書發長文告訴自己：「我會思考更好的方式和態度，我可能因這事已躲過一大劫。」

柯一正在發文中表示，昨天終於面對法官和檢查官都告訴對方賠償有折舊，但江姓車主一毛都不讓，說2年車但就是不出示行照，柯一正說：「僵在那裡，後面有很多案子要審，我就認賠。」

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最後柯一正告訴自己，會思考更好的方式和態度，「我可能因這事已躲過一大劫，也告訴關心我的朋友，我進階了。」

昨天法官與檢察官在了解事情經過，苦勸15分鐘之久，希望雙方可以達成調解，檢察官不斷勸江女將調解金額至少下調至11萬元，並說畢竟也是江女有錯在先，勸江女不要為了5000元的零頭不調解，但江女卻堅持己見，稱這不是零頭的問題，不肯下調調解金額。

經一番思考後，柯一正決定認賠，並將以匯款方式支付調解金額，江女也承諾撤告。

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