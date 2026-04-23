自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名導柯一正砸車挨告 認賠11萬反思：因這事躲過大劫

柯一正因砸壞他人車門挨告，22日親自出庭。（記者翁靖祐攝）柯一正因砸壞他人車門挨告，22日親自出庭。（記者翁靖祐攝）

〔記者林南谷／台北報導〕知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正因不滿家門口被車擋住，一氣之下拿著告示牌往車門猛砸，導致車門凹陷。江姓車主不滿提告，台北地方法院昨（22）日開庭，在檢察官好說歹說15分鐘後，雙方總算達成調解。柯一正事後在臉書發長文告訴自己：「我會思考更好的方式和態度，我可能因這事已躲過一大劫。」

柯一正在發文中表示，昨天終於面對法官和檢查官都告訴對方賠償有折舊，但江姓車主一毛都不讓，說2年車但就是不出示行照，柯一正說：「僵在那裡，後面有很多案子要審，我就認賠。」

最後柯一正告訴自己，會思考更好的方式和態度，「我可能因這事已躲過一大劫，也告訴關心我的朋友，我進階了。」

昨天法官與檢察官在了解事情經過，苦勸15分鐘之久，希望雙方可以達成調解，檢察官不斷勸江女將調解金額至少下調至11萬元，並說畢竟也是江女有錯在先，勸江女不要為了5000元的零頭不調解，但江女卻堅持己見，稱這不是零頭的問題，不肯下調調解金額。

經一番思考後，柯一正決定認賠，並將以匯款方式支付調解金額，江女也承諾撤告。

相關新聞：不爽家門被擋！名導柯一正砸車挨告 檢苦勸15分促成當庭調解

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中