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27歲男星突罹腦梗塞 驚悚惡習暴瘦30公斤

27歲男星突罹腦梗塞 驚悚惡習暴瘦30公斤中國男星周墨因參加《青春有你3》闖出名號，驚傳罹腦梗塞，目前行走困難。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲中國男星周墨（本名何枝紅）因曾參加《青春有你3》闖出名號，驚傳右側小腦梗塞，身高185公分的他一度爆瘦30公斤，現在日常行走須仰賴輪椅，人生彷彿被按下暫停鍵。

日前周墨發文透露身體驚悚變化：「腦梗塞....我從來沒有想到27歲得這個，人生彷彿按下了暫停鍵，現在臉麻到說不出話。」透露跟朋友見面頭暈以為感冒，後來暈幾天檢查發現是腦梗死。

周墨表示目前採取保守治療，以服藥為主，並說會罹患此病疑似長期熬夜、高強度工作與不健康生活方式；粉絲不斷為他加油打氣，周墨再度發文叮嚀說：「身體不舒服一定要及時去醫院檢查，千萬別像我一樣硬打，一定要少熬夜、少喝酒、少抽煙，好好愛惜自己，等真生病了才知道健康有多重要，有多難受。」

27歲男星突罹腦梗塞 驚悚惡習暴瘦30公斤周墨畢業於四川音樂學院，外型陽光。（翻攝自微博）

至於最新病況，周墨透露：「我現在身體還是不太好，站著沒有平衡感，說話也費勁，唱歌也回不到以前的狀態了，大家一定一定要照顧好自己。」

畢業於四川音樂學院的周墨，參加過《青春有你第三季》面試，演過《青春期4》、《昆侖傳》，並唱過流行歌曲《別知己》、《漂洋過海來看你》等。

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