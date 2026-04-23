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娛樂 最新消息

奧斯蒙家族成員艾倫過世 享壽76歲

奧斯蒙家族成員艾倫過世 享壽76歲70年代美國爆紅家族樂團「奧斯蒙家族」成員艾倫奧斯蒙，21日傳出不幸過世。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名音樂團體「奧斯蒙家族」（The Osmonds）成員韋恩奧斯蒙（Wayne Osmond）去年元旦不幸因中風過世，享壽73歲，昨傳出成員艾倫奧斯蒙20日晚上在妻子Suzanne和8名兒子陪伴下安詳離世，享壽76歲。

從小，韋恩和艾倫、梅里爾和傑伊等兄弟姐妹一起表演四重奏，1962年在《安迪威廉斯秀》中首度在電視裡亮相，進而踏進演藝圈。艾倫奧斯蒙出身自督信基督教家族，在家中排行第三，其父母在生下患有聽力障礙的長子及次子後，曾被醫生警告之後再生孩子也極可能有聽力問題。

但艾倫奧斯蒙父母深信「神的旨意」，繼續生下6子1女，全部都健康正常，日後更成為樂壇傳奇。報導指出，艾倫初期與弟弟韋恩梅里爾傑伊組成四人組合，後來七弟Donny和九弟Jimmy相繼加入，組合正式命名為「奧斯蒙家族」。

艾倫奧斯蒙傳出過世噩耗後，四弟梅里爾發聲明悼念，七弟Donny和妹妹Marie也在IG發文哀悼，並懷念胞兄艾倫從小到大都一直在照顧和保護他們。

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