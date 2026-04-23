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娛樂 最新消息

《解憂雜貨店》男星衝火海救人卻喪生！2催淚關鍵 父子對話超虐

〔記者蕭方綺／台北報導〕林子恆在果陀舞台劇《解憂雜貨店》中飾演魚店音樂人阿克，為了追求音樂夢離家多年，卻面臨家中魚店無人繼承與父親病重的兩難。劇中第一個哭點，在阿克得知父親因病進入醫院的加護病房，他留下來陪伴父親，父子間進行了一段對話；第二個哭點則是他義無反顧衝進火場救人，最後卻葬身火海。

韓賓（左）和林子恆在《解憂雜貨店》有深沉的父子對話。（果陀劇場提供）韓賓（左）和林子恆在《解憂雜貨店》有深沉的父子對話。（果陀劇場提供）

談到戲裡父子關係，林子恆認為這兩個男人處於一個相互固執衝撞的時刻，但他們的出發點都是因為愛著對方。這一幕讓林子恆很感動，他說：「這是一個很動人的時刻，所以每每來到這個場景時，都會忍不住流淚，那是情緒非常自然的一刻。」

另一個感動的點，是他戲裡衝進火場為了救一名孤兒院女孩的弟弟而喪生。林子恆回憶，角色阿克喪生之後，劇場畫面瞬間轉變，女孩長大成為了一位著名歌手，而她選擇在自己的演唱會上，演唱救命恩人阿克所創作的曲子《重生》。

林子恆（左）在《解憂雜貨店》聽余佩真唱歌。（果陀劇場提供）林子恆（左）在《解憂雜貨店》聽余佩真唱歌。（果陀劇場提供）

這個時候，阿克的靈魂出現了，他聆聽著女孩的演唱，其中歌詞的最後一句是：「穿過黑夜，誕生新的光點。」那一刻，阿克的靈魂彷彿強烈感覺到，自己雖然因為救一個孩子而喪生，但他的音樂夢想彷彿已由另一個有才華的人繼承，並在這麼多人的演唱會裡，將他創作的旋律傳遞出去。林子恆強調：「在這個時刻，我也會不自覺的情緒豐沛，眼眶泛紅。」

林子恆強調，《解憂雜貨店》最感動他的部分，來自角色在時空交錯下產生連結，陌生人最純粹的善意，在奇妙的命運安排下，最終拯救了彼此的人生。《解憂雜貨店》04/24 （五） ～ 04/26 （日）於新北市藝文中心演藝廳演出四場，06/20 （六） ～ 06/21 （日）台中國家歌劇院 中劇院演出三場。

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