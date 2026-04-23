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娛樂 最新消息

影史最痛神作重映！《薄荷糖》薛景求殘酷人生登場

《薄荷糖》4K修復版登台上映。（甲上提供）《薄荷糖》4K修復版登台上映。（甲上提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國電影大師李滄東執導、影帝薛景求封神之作《薄荷糖：4K經典數位修復》正式定檔5月15日在台上映。這部被影迷稱為「影史最痛電影」的神作，不只曾入選坎城影展導演雙週，更被英國《衛報》列入韓國20大經典之一。

2026年堪稱「李滄東電影年」，從《生命之詩》到《綠洲》，再到壓軸登場的《薄荷糖》，三部作品接力上映，直接把大師級電影一次端上桌。而《薄荷糖》作為「綠色三部曲」中最殘酷、最撕裂的一塊拼圖，更被視為終極必修課。

這次重映，還帶點「命運感」；5年前4K版原本要上映，卻遇上疫情攔路，讓不少影迷撲空苦等，如今終於再度登場，片商更祭出限量海報場補償等待已久的粉絲。4月下旬在光點華山限定放映，買票就送原版A3海報，還加碼邀請影評人解析導演風格，讓不少老影迷直接喊「這波一定要補課」。

《薄荷糖》正式海報。（甲上提供）《薄荷糖》正式海報。（甲上提供）

《薄荷糖》故事回到1999年千禧年前夕，一名中年男子在鐵軌上崩潰吶喊，電影從這一刻開始「倒著說」。七段人生，從破敗、暴力、迷失一路回溯到最初的純真，沒有熱血翻轉、沒有奇蹟逆襲，只有最真實、也最殘酷的人生軌跡。

最讓人震撼的，還是薛景求的演出。這部作品幾乎奠定他影帝地位，一次橫掃青龍獎與大鐘獎肯定。從青年到中年，從無辜到崩壞，每一個眼神、每一段情緒都像在撕裂自己，讓觀眾看得心痛卻無法移開目光。

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