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娛樂 最新消息

金融廣告玩太大？鬍子叔揮斧登場 網：沒投資先嚇死

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓歌手Car, the garden近來因為一支「拿斧頭」廣告意外翻車？他近日擔任NH Investment & Securities旗下「Namu證券」APP代言人，卻因造型衝擊引發網友兩極論戰，有人笑翻，也有人說「一打開就想關掉」。

南韓歌手Car, the garden近來因為一支「拿斧頭」廣告引發熱議。（翻攝自YouTube）南韓歌手Car, the garden近來因為一支「拿斧頭」廣告引發熱議。（翻攝自YouTube）

廣告主打「樵夫」概念，他以滿臉鬍鬚、穿著樵夫服裝、手持鐵斧頭的造型登場，對著鏡頭露出詭異又燦爛的笑容。原本是想用幽默方式吸引投資族群，問題卻出在該畫面是APP打開後第一個看到的畫面，讓不少用戶嚇到。

網上有人吐槽「一打開就看到拿斧頭的人，還以為帳戶要被砍了」、「這是證券APP還是恐怖遊戲」、「還沒投資先被嚇死了...」、「每天通勤打開都很有壓力」，甚至有人直言「看起來像要來搶錢的」，不滿聲浪不斷。

特別是對中高齡用戶來說，對他本來就不熟，再加上強烈視覺衝擊，反而放大了不安感。不過也有另一派網友完全買單，認為這波根本是成功的「記憶點行銷」，紛紛表示「太有梗了反而記住了」、「這角色很鬧但很有辨識度」，正反意見激烈交鋒。

對此，NH投資證券表示，此次是以「招募樵夫」為概念，把積極投資的用戶比喻為砍樹的樵夫，因此找來形象鮮明的Car, the garden拍攝，希望打破傳統金融廣告的框架。沒想到成功變成「話題製造機」。

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