九小狼回來了！&TEAM攻蛋升級林口體育館

9人男團&TEAM將於6月21日將登上林口體育館開唱。（KKLIVE提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流男團戰場再起！由HYBE旗下日本廠牌打造的9人男團&TEAM，才在年初登上《2026 超級巨星紅白藝能大賞》與台灣觀眾打過招呼，短短不到5個月火速宣布回歸，6月21日將登上林口體育館開唱，人氣飆升速度堪稱暴風級。

這群被粉絲暱稱為「九小狼」的男孩，近來戰績一路狂飆。3月才剛在日本金唱片大獎一口氣拿下「Best 5專輯」與「Best 5單曲」雙冠王，作品《Back to Life》與《Go in Blind》更雙雙突破百萬銷量，橫掃日韓市場，直接把「跨國人氣」這四個字寫在臉上。

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4月21日推出全新EP《We on Fire》，9位成員一身黑色西裝搭配銀色配件登場，暗黑王子氣場全開，從造型、髮型到體態全面升級，直接把粉絲審美拉高一個層級。

&TEAM林口體育館開唱海報。（KKLIVE提供）

新專輯上線的同時，巡演《BLAZE THE WAY》也正式點火，5月從日本神奈川開跑，而海外第一站就選在台北，誠意滿滿。對比去年在南港展覽館吸引約5500名粉絲，今年直接升級到林口體育館，預計人數上看8000人，場地翻倍、聲量翻倍，等同宣告這組男團正式進入「大型場館級」行列。

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