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娛樂 最新消息

渣男上身騙開房！台八男星摩鐵設局 慘遭真巴掌當場打醒

〔記者蕭方綺／台北報導〕卞慶華近日客串民視八點檔《豆腐媽媽》，變身感情詐騙渣男，劇中他不僅欺騙女友曉慧（程雅晨 飾）的感情，更色膽包天想誘騙彩華（方琦 飾）進摩鐵開房。這場黑化處女秀火藥味十足，更讓卞慶華獻出了人生第一次的被甩「真巴掌」。

卞慶華首度挑戰八點檔反派，化身感情詐騙渣男。（民視提供）卞慶華首度挑戰八點檔反派，化身感情詐騙渣男。（民視提供）

首次挑戰反派渣男，卞慶華坦言起初壓力極大，深怕被熱情觀眾罵翻。他透露剛開拍時因為要求好心切，表現顯得縮手縮腳，同劇的黃尚禾看出他的緊繃，特別上前點醒他：「你第一場演得太保守了，要放膽去玩！」更幽默開導：「要渣就要渣到底，黑紅也是紅！」這番話讓卞慶華瞬間開竅，徹底釋放表演魂。

卞慶華（左）與程雅晨在《豆腐媽媽》真打巴掌戲，一次OK。（民視提供）卞慶華（左）與程雅晨在《豆腐媽媽》真打巴掌戲，一次OK。（民視提供）

提到印象最深的一場戲莫過於飯店抓姦的火爆場面。為了追求寫實感，卞慶華與程雅晨商量後決定捨棄借位，直接挑戰「真打」。卞慶華苦笑說：「那一個巴掌下去，反應真的非常真實，我們一次就過！這是我人生第一次被甩巴掌，正式獻給戲裡的曉慧了。」

而被誘騙至摩鐵的方琦則分享，當初看劇本時覺得很正常，沒做什麼特別準備，只加了安全褲防走光。沒想到實際拍攝被下藥、帶進房間的橋段時，恐懼感竟油然而生，「當下真的覺得很可怕，有一種真的要被侵犯的恐懼感。」

卞慶華（右）與方琦在《豆腐媽媽》上演摩鐵誘騙戲碼。（民視提供）卞慶華（右）與方琦在《豆腐媽媽》上演摩鐵誘騙戲碼。（民視提供）

方琦隨後笑著補充，唯一值得安慰的是，因為劇中設定是去「出任務」，所以造型打扮得非常精緻，「至少我是美美的去面對這件可怕的事。」她也特別感謝現場的演員們，包括卞慶華、黃尚禾、范瑞君及馬國弼，「大家都很保護我，不斷提醒我小心走光，讓我能在安全的環境下，沉浸在角色的恐懼中。」

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