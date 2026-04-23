退休帥警轉戰演藝圈！重逢騎警白馬超催淚 竟爆「馬鞭比棒球棍還粗」

王子建服裝超級華麗。（王子建提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王子建從警界退休，拿著退休金專心做自己喜歡的事，包括服裝造型、戲劇演出以及活動主持，近日他受邀擔任「福爾摩沙第一屆美后暨佳麗小姐選美」評審，原本應是端坐評審席專注選美，卻因一身華麗造型氣場全開，意外成為焦點人物，從評審變主角，甚至被評比「風頭最盛的評審」。

當天王子建以精心設計的造型現身，服裝剪裁與舞台感兼具，一出場便吸引全場目光，不僅鎂光燈狂閃，現場佳麗與觀眾更爭相合照，人氣完全不輸參賽選手，堪稱「最搶鏡評審」。主辦單位也打趣表示：「今天最難評的不是佳麗，是王子建。」

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王子建參與選美評審被笑搶風頭。（王子建提供）

王子建除了主持也投入戲劇演出，參與知名製作人唐美雲製作的《鳩摩羅什》，在劇中飾演威風凜凜的大將軍。劇中一場騎馬戲碼對他而言更是駕輕就熟，曾為騎警隊一員的他，馬術底子深厚。然而真正讓他動容的，卻是在淡水馬場的一場重逢。

當他再次遇見昔日騎警隊的老夥伴一匹高大壯碩的白馬「卡通」，白馬一見到這位久違的「白馬王子」，竟立刻飛奔而來，用頭親暱地蹭著他，畫面宛如久別重逢的戀人，緊緊依偎不肯離去，讓王子建當場百感交集、紅了眼眶，直呼：「牠比人還重情意！」然而提起與卡通最難忘的過往，他的回答卻讓人瞠目結舌。

騎警隊的夥伴「卡通」讓王子建見識何謂男性雄風。（王子建提供）

王子建說：「在騎警隊任職期間，偶然一次機遇看到發情的卡通，當場讓我對卡通的男性雄風，佩服得五體投地，因為站在卡通後頭，我第一次驚見牠有五條腿，沒想到馬鞭竟然比棒球棍還粗大，真是讓人過目難忘相形失色啊！」

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