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愛奇藝首部「全AI電影」惹議 網譏：人類就不湊熱鬧了

中國知名網路劇《靈魂擺渡》將以全AI技術生成《靈魂擺渡·浮生夢》電影版，並適圖攻入實體院線，引發業界和老粉熱議。（翻攝自微博）中國知名網路劇《靈魂擺渡》將以全AI技術生成《靈魂擺渡·浮生夢》電影版，並適圖攻入實體院線，引發業界和老粉熱議。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛奇藝今（22日）在年度片單發布會上拋出重磅消息，宣佈經典靈異IP《靈魂擺渡》將以全新面貌回歸——首部全AI生成長篇電影《靈魂擺渡·浮生夢》有望定檔2026年暑期。消息一出，隨即在影視圈與社交平台引發熱議，不僅標誌著「全AI製片時代」的到來，也引發了觀眾對於藝術靈魂的大規模辯論。網友直呼：「全AI生成的電影，就讓AI自己去看吧」 ！

2014年上映的《靈魂擺渡》，是中國國內首部靈異題材網路劇，共3季，由愛奇藝出資自製播出。而AI版的《靈魂擺渡．浮生夢》，由愛奇藝聯合長信傳媒共同開發，監製則是由執導過多部爆款劇集的郭靖宇擔綱。愛奇藝宣稱，該片實現了從劇本生成、角色數位建模、分鏡繪製到最終視頻渲染的全鏈路AI自動化。

其中，影片更利用深度學習技術，完整復刻了「趙吏」、「夏冬青」、「王小亞」這組經典鐵三角的螢幕形象。

儘管技術規格令人震撼，監製郭靖宇也一再強調，AI並非取代人類，而是作為一種新型的「畫筆」。他強調，雖然視覺與基礎構建交給了算法，但故事的核心邏輯與情感走向依然由人類主創把控。

不過，老粉絲們的反應大多不買單。在官方討論區中，其中一條評論，立馬獲得數十萬人集體共鳴：「既然是AI生成的電影，那就建議讓AI自己去看吧，人類就不湊熱鬧了。」

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