王大陸殲滅演藝圈！1人閃兵炸出「20多名男星涉案」停工、轉職現況全曝光

王大陸（左起）憑藉一己之力，扯出廖威廉、薛仕凌、張書偉等逾20位男星涉及規避兵役。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕王大陸閃兵案引爆演藝圈連環風暴！王大陸被爆為規避兵役找上閃兵集團偽造病歷，衍生金錢糾紛後事件擴大，牽出約20多名男藝人涉案，其中包含陳柏霖、修杰楷、坤達、唐禹哲、王子「邱勝翊」等人。風波延燒至今，涉案男藝人全面停工、轉趨低調，甚至有人轉職或回歸家庭生活，整體損失從數百萬到上億元不等，也讓演藝圈面臨前所未有的信任危機。

【王大陸捲案掀連環爆 閃兵風波全面延燒】

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藝人閃兵風波由王大陸引爆，他為規避兵役找上閃兵集團偽造病歷，事後因金錢糾紛衍生風波，進而牽出更多涉案藝人。隨著名單曝光，演藝圈出現連鎖效應，截至目前已有約20多名藝人捲入，包含多位一線男星。

身為事主的王大陸，去年3月入伍服社會替代役，如今應該已於上月中悄悄退伍。事件爆發後，多數涉案藝人選擇暫停工作、降低曝光，部分人甚至轉換跑道或轉往幕後發展，整體影響不僅止於個人形象，也連帶衝擊演藝產業商演、節目與代言市場。

【陳柏霖事業停擺 財務傳聞遭否認】

陳柏霖自去年10月捲入風波後，演藝工作幾乎全面停擺，外界一度傳出其公司「無敵影業」出現財務問題，甚至考慮收掉公司並支付遣散費。

不過，陳柏霖已透過經紀人出面否認相關說法，強調消息不實。陳柏霖過去收入亮眼，曾在戲劇收入榜名列前茅，如今形象受創，外界評估恐損失上千萬元。

【唐禹哲自首掀議 工作動態引關注】

唐禹哲近期因主動自首引發討論，檢方考量其態度良好，建請法院宣告緩刑。不過在消息曝光前，他曾發布穿搭照，被網友解讀為工作照，引來諷刺聲浪。

對此，唐禹哲中國工作室發聲明澄清，指出早已配合調查，並強調相關照片為工作拍攝，顯示他仍持續有演藝活動進行。

【王子風波連環炸 事業全面陷低潮】

「王子」邱勝翊先前因介入感情爭議風波，形象受創、工作量明顯下滑，如今再捲入閃兵事件，負面聲量持續累積，外界關注其演藝事業是否進一步受挫。

觀察王子近況，公開活動與曝光機會均明顯減少，過去累積的偶像形象與商業價值受到衝擊，短時間內恐難恢復原有接案與代言節奏。

【修杰楷全面停工 動向轉向家庭與幕後】

修杰楷捲入事件後即宣布全面停工，鮮少公開露面，近期僅低調出席私人場合，他先前出席告別式時被問及復工進度，僅回應「再過一陣子」，顯示目前仍未有明確規劃。

過去，修杰楷以愛家形象著稱，接下不少家庭類產品代言，外界關注此次風波是否影響品牌合作。然而，修杰楷目前以陪伴家人為主，未來是否轉往幕後或調整工作型態，仍待觀察。

【薛仕凌情節最重 復出遙遙無期】

薛仕凌因涉案情節較重，被檢方認為態度不佳並求處較高刑責，成為整起案件中關注度最高的藝人之一。

目前，薛仕凌公開活動全面停擺，經紀公司未對外說明後續安排，相關演出與曝光幾乎歸零。外界普遍認為，在司法結果出爐前，薛仕凌短期內復出機會不高。

【陳大天轉戰幕後 回歸家庭生活】

「小蝦」陳大天捲入事件後，演藝工作全面停擺，生活重心逐漸轉往家庭與幕後工作，他協助妻子經營社群平台，參與腳本發想與影片剪輯，轉型投入內容製作。

此外，陳大天也回到家中幫忙父親經營生意，負責銷售與送貨等工作，從原本的演藝收入轉為以日常經濟活動維持生活。

【唐振剛轉職健身教練 從零重新開始】

唐振剛在風波後一度以存款支應生活，隨著時間拉長，開始尋求轉職方向，近期進入健身產業接受訓練。

目前唐振剛已考取部分相關證照，仍在培訓與累積實務經驗階段，從基礎工作做起，逐步建立新的職涯路線。

【坤達、書偉團體受創 商演損失擴大】

坤達與書偉捲入事件後，不僅個人演藝活動受影響，所屬團體演出也被迫取消，包含音樂節與多場演唱會計畫。

據業界估算，坤達與書偉取消的商演、尾牙與巡演檔期，整體損失金額可能逼近億元。目前坤達已有零星復工動作，書偉則暫無公開行程。

【威廉收入歸零 生活重擔轉嫁家庭】

威廉原本手上握有多個節目主持與外景工作，事件後全面停擺，過去穩定的月收入瞬間歸零。

目前家庭經濟主要由妻子卓君澤支撐，外界也關注威廉是否會出售資產或轉換生活模式，未來是否能重返螢光幕仍具變數。

【陳零九全面停工 團體與節目全停】

陳零九因風波暫停所有演藝活動，包括團體「五堅情」運作及節目主持工作均全面中止。

過去，陳零九商演與校園活動密集，收入來源多元，如今全面停擺，對經濟與曝光皆造成明顯影響，目前陳零九僅透過社群平台偶爾分享創作動態。

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