王大陸擅查個資判刑6月 律師：將上訴

王大陸被控偷查「閃兵集團」首腦陳志明個資。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人王大陸被控偷查「閃兵集團」首腦陳志明個資，又因直播主女友闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬餘元，透過四海幫堂主陳子俊偷查潘男親屬的個資；新北地院認定王大陸擅查陳男個資部分，主觀上不具「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」，此部份無罪，但他擅查潘男部分仍有罪，判刑6個月，對此，王大陸的委任律師今表示將上訴。

明永聯合法律事務所針對王大陸案的聲明。（記者王定傳翻攝）

以下為明永聯合法律事務所聲明

一、關於陳志明個人資料部分，法院已認定王大陸先生並未違反個資法，並為無罪判決，證明王大陸先生並無不法利用他人個人資料之行為。

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二、另就涉及潘姓男子個人資料部分，判決內容與事實不符，法院顯然未釐清事實真相，其認事用法顯違反經驗法則及論理法則，本所對此甚感遺憾。

三、本所將代理王大陸先生提出上訴，堅決依法維護其自身權益與名譽。

四、期盼大眾於案件尚未確定前，能持續以理性客觀之態度看待本案，以維護司法公正與當事人基本權益，感謝社會各界對本案之關注。

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