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娛樂 最新消息

閃兵案連環爆！20多名男藝人涉案中招 「被抓路徑、過程」全起底

王子（左起）、坤達、陳柏霖、陳零九等男藝人全深陷閃兵風暴。（本報組合資料照）王子（左起）、坤達、陳柏霖、陳零九等男藝人全深陷閃兵風暴。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕王大陸閃兵案持續延燒，從單一事件擴大成演藝圈連環風暴！以王大陸為核心的關聯，顯示目前已牽出多名藝人，並依「拘提到案」、「通知到案」、「自行到案」與「主動自首」等不同方式分流，呈現整起事件的擴散脈絡與涉案輪廓。

【拘提到案：首波鎖定對象】

在案件初期，檢調優先鎖定部分藝人進行拘提，包括修杰楷、陳柏霖、張書偉與廖允杰等人，部分人一度被收押或限制行動；另「王子」邱勝翊則為已交保狀態。

此類型多為案件初期即被掌握線索的對象，顯示檢調已掌握部分事證並展開偵辦。隨著案件曝光，相關藝人多選擇暫停工作、降低公開露面，演藝行程明顯減少，外界也關注其後續復出與司法進展。

【通知到案：風暴擴大主力群】

隨著案情擴大，檢方陸續通知多名藝人到案說明，包括陳零九、威廉、大根、阿虎、陳信維等人。

此一群體人數相對較多，顯示案件在擴散過程中，逐步從核心延伸至更多演藝圈人士，不少人在到案後暫停既有工作、減少曝光，部分節目與商演安排也受到影響。

【自行到案：主動配合調查】

部分藝人選擇主動到案配合調查，例如薛仕凌，目前已進入司法程序並遭起訴。

相較其他類型，自行到案者多被視為較早表態配合，但仍須面對後續法律責任。由於案件仍在審理階段，相關藝人目前公開活動明顯減少，後續動向仍待觀察。

【經勸說自首：壓力下選擇面對】

另有一支線為在勸說或壓力下選擇自首的藝人，包括「小蝦」陳大天與謝坤達，並延伸至阿達、廖人帥、李唯楓、邱昊奇等人。

此類型顯示案件發酵後，部分人士在輿論與調查壓力下選擇出面說明。從目前狀況來看，相關藝人大多暫停原有工作，部分人轉往幕後或調整生活重心，演藝活動明顯降溫。

【主動自首：未拘提前先行說明】

此外，也有藝人在未被拘提前主動向檢方說明，包括唐振剛、唐禹哲等人。

此類情況多發生在案件已有一定曝光度後，當事人主動面對調查。部分藝人後續仍維持低度工作或個人發展，但整體曝光與演藝活動已有所收縮。

【事件持續擴大：演藝圈信任受衝擊】

從關聯圖可見，閃兵案已從個別事件擴大為多點延伸的結構性風波，不僅涉及人數廣泛，也橫跨不同世代與類型藝人。

隨著司法調查持續進行，相關人員後續處分與是否復出，仍是外界關注焦點。整起事件也對演藝圈形象與部分商業合作產生影響，後續效應仍有待觀察。

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