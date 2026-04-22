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娛樂 最新消息

「神話」李玟雨回來了！婚後首來台親談人生新階段

李玟雨將來台舉辦見面會。（FU Entertainment提供）李玟雨將來台舉辦見面會。（FU Entertainment提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流老粉準備集合！南韓傳奇男團「神話」成員李玟雨正式宣布回歸台北，將於5月30日在CLAPPER STUDIO舉辦「2026 M’s New Chapter Fanmeeting in TAIPEI」，消息喚醒一票「時代的眼淚」。

這不只是李玟雨暌違近9年再度以個人之姿來台，更是他步入人生新階段後的首次近距離見面，光是「New Chapter」這個主題，就讓粉絲嗅到滿滿故事感。

回顧李玟雨過往來台紀錄，從2017年與申彗星合體，到2023年以小分隊WDJ重返舞台，每一次都證明他的舞台魅力沒有隨時間退燒。這次單飛回歸，他也預告將展現不同面向的自己，不只是唱跳，更會親自分享近況與心境，讓粉絲不只看表演，還能「聽人生」。

李玟雨見面會主視覺。（FU Entertainment提供）李玟雨見面會主視覺。（FU Entertainment提供）

見面會最大亮點，絕對是「距離感直接歸零」。場地選在CLAPPER STUDIO，等於近距離感受M的舞台氣場，加上主辦單位祭出誠意滿滿的粉絲福利，全場觀眾都能參加「離場擊掌」，還有團體合照、親筆簽名海報、隨機拍立得等抽獎，直接把粉絲寵到最高點。

售票資訊也同步公開，4月26日晚間7點在拓元系統開賣，採實名制購票，票價分為4800、3800與身障席1900元。

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