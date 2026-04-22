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公關災難？Jisoo親哥「3度」列工作人員 網酸年度最難看說謊

Jisoo（右）親哥金智勳在公司的職銜疑雲發酵，網友質疑誠信「撇清反成欲蓋彌彰」。（翻攝自IG）Jisoo（右）親哥金智勳在公司的職銜疑雲發酵，網友質疑誠信「撇清反成欲蓋彌彰」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPIN Jisoo經紀公司LISSOO日前甩鍋JisooB兄長金智勳在的職銜，並稱Jisoo和長期與家人分開居住，對家人近況不熟，但有網友列出三大鐵證，指出從去年的《新烏托邦》、Jisoo 個人見面會，到最新的《訂閱男友》，親哥的名字金智勳與「經紀管理代表」職銜始終清晰在列。儘管經紀公司的公關危機操作，試圖以「製作公司疏失」平息風波，但網路輿論卻呈現一面倒的質疑，讓Jisoo原本預定的坎城行前「機場聯訪」不得不臨時喊卡！

不少資深粉絲指出，比起切割不乾淨，大眾更在意的是公司的誠實度；更有網民毒舌評論：「這錯誤率也太一致了吧？」，質質若兄妹早已斷絕往來，製作公司怎可能精準掌握其兄長的姓名與職稱，更不可能在未獲授權的情況下，擅自將「非相關人士」放進正式的工作人員名單中。

網路上有人提出看法，直指與其用粗劣的謊言撇清關係，不如坦承「曾有共事但已終止」來得體面，經紀公司目前的公關策略被酸是「低級失誤」、「年度最難看說謊」。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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