這什麼年代？電視台拍摸乳巷竟徵「大胸妹」 標榜無酬網轟爆

《寶島來七桃》鹿港拍「摸乳巷」竟徵大胸妹。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕性別平權意識抬頭，竟還有電視台企劃活在舊時代？寶島文化電視台外景節目《寶島來七桃》尚未首播就爆出公關危機。該節目製作人近日在社群為24日於彰化鹿港天后宮及「摸乳巷」的拍攝行程徵求女性嘉賓，竟公然要求「身材姣好、上圍突出」，且表明「不付酬勞」，荒謬行徑引發大批網友砲轟。

根據該製作人發布的徵才資訊，節目組預計在鹿港摸乳巷安排綜藝橋段，需要女性素人與外景主持人互動。文中雖強調「只是一個梗、沒有物化女性」，卻赤裸裸地對女性身體特徵開出條件。更令人傻眼的是，製作人坦言「沒有編列酬勞」，意圖以「電視曝光度」要求女性義務出演。

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消息一出，隨即在社群媒體炸鍋。不少網民痛批：「你要節目效果幹嘛？不找一個男生掛兩顆水球啊反而更有節目效果，也不會被說閒話。 梗是自己創造的」、「一個梗沒有物化女性 但找的是女性？」、「都2026了 換個方式吧拜託」、「很抱歉喔 你說這樣是一個梗但又說沒有物化女性 不然什麼才是物化?????標準怪怪的」該節目目前仍在產製階段，尚未首播便因過時的企劃思維蒙上陰影。

該節目目前仍在產製階段，尚未首播便因過時的企劃思維蒙上陰影，引發爭議後，該製作人目前已刪文。

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