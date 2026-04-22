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娛樂 最新消息

Jisoo「切割親哥」閃飛坎城！ 機場採訪急喊卡

BLACKPIN成員Jisoo今突取消機機街拍及採訪，低調啟程前往巴黎參加「坎城國際影展」開幕典禮。（翻攝自IG、網路）BLACKPIN成員Jisoo今突取消機機街拍及採訪，低調啟程前往巴黎參加「坎城國際影展」開幕典禮。（翻攝自IG、網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPIN成員Jisoo今（22日）上午悄悄啟程前往參加「坎城系列國際影展」開幕典禮，原本此次行程已向媒體公開，Jisoo會在機場展示代言品牌的時尚穿搭，但因親哥金智勳近日捲入性侵、家暴風波，原本預定的機場聯訪突然喊卡。

Jisoo（左）切割哥哥金智勳。（翻攝自IG）Jisoo（左）切割哥哥金智勳。（翻攝自IG）

不過，Jisoo仍按照預定計劃現身仁川國際機場2號航廈，飛往法國巴黎。只見她一改往日光鮮亮麗的代言人形象，反而以一身休閒的中性裝束出現在機場大廳。灰色條紋OVERSIZE襯衫，搭配淺藍色寬鬆牛仔褲，全程配戴口罩，頭上還戴一頂灰藍色棒球帽，帽簷遮住大半張臉，但向來寵粉的她，仍不忘揮手，向等待她多時的粉絲們表達感謝。

上週有報導稱，Jisoo親哥金智勳疑似涉嫌性侵一名女B主播主而被當場被逮，目前正在接受警方調查。後又傳出一名「疑似大嫂」的女性在社群爆料慘遭家暴、強迫從後面上。

Jisoo在機場雖全程不發一語，但見到苦候多時的粉絲，仍不忘揮手致意。（翻攝自微博）Jisoo在機場雖全程不發一語，但見到苦候多時的粉絲，仍不忘揮手致意。（翻攝自微博）

對此，Jisoo的經紀公司及法律代表20日發表聲明稱：「此事與藝人本人或BLISSOO公司完全無關，相關內容均為虛假信息。」強調「Jisoo從小就開始練習生生涯，很早就獨立生活，長期與家人分開居住，對於當事人的私生活無從得知，也無法介入。」

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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