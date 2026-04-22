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18歲就買房！電音女星驚人房產曝光 每月躺著有5萬

「大芭」安苡葳最高曾擁8間房產。（時代創藝提供）「大芭」安苡葳最高曾擁8間房產。（時代創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「大芭」安苡葳出道二十多年，憑藉《使勁搖》與《觸》成為台灣電音始祖，幾首歌紅了20年，為她賺進上千萬，大芭坦言她出道後就開始投資房地產，18歲就在新北買入第一套房，手上最多曾經有八間房，陸陸續續賣出後手邊剩下三間房，一間自住、一間給爸媽住，一間尚未交屋，加上股票跟美金，每個月躺著就有5萬收入，雖然總資產破億，她也從沒想過要退休。

大芭表示，能夠一直有演藝表演工作是件幸福的事，今年跟唱片公司簽約後交出全新作品，真的很開心。她說因為《使勁搖》一曲內的紅桃姐姐，大家都以為歌名是紅桃姐姐，這次終於正名創作了《紅桃姐姐》送給大家。

「大芭」安苡葳最高曾擁8間房產。（時代創藝提供）「大芭」安苡葳最高曾擁8間房產。（時代創藝提供）

提到新歌《憑啥物》，大芭則說沒有掏心掏肺的慘烈經驗，就無法好好詮釋這首歌曲，雖然也曾經有過論及婚嫁的對象，但最後還是沒走在一起；她20幾歲時是戀愛腦，現在的她將自己定位為「迴避型依戀」，雖然很渴望愛情也渴望被照顧，但因為害怕失去、害怕這些美好會變質，所以選擇迴避，覺得每個人應該有獨立的底氣。

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